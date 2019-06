Ceramistas protestarán en Camuzzi por la intimación de corte de gas

“Nos cuesta dar una cifra de cuanto es lo que se debe ya que hace casi dos años que no tenemos facturación del consumo de gas”, indicó el secretario adjunto del sindicato de Ceramistas, Andrés Blanco.

En diálogo con LU5, continuó explicando: “Cuando el Gobierno nacional, a través de una resolución de Enargas, disolvía la empresa alternativa para aquellas industrias que no tuvieran convenio con ninguna productora o proveedora de gas, se inyectaban aquellos caños desde ARSA. Es que en ARSA facturaban lo que se inyectaba en el caño al valor promedio de los barcos metaneros que ingresaban al país en esos años. La diferencia era abismal. En ese momento costaba U$S 2,49 el millón BTU, mientras que los barcos lo cobraran desde 12 y 17 dólares el millón de BTU. Con esto, la cifra exacta del consumo de gas en el último periodo no lo tenemos muy claro”.

En este sentido, Blanco reveló que hace tres años y medio que no se paga una factura de gas, en medio de la modificación del cuadro tarifario, que afectó a todos los usuarios del país.

“Siempre fuimos conscientes de esta situación, incluso en cada reunión con el Gobierno provincial le planteamos la necesidad de buscar una salida. Por lado se tenía que contemplar el valor del millón de BTU para que sea productiva la fabrica y después había que analizar como contener la deuda e ingresar en un plan de pago”, agregó el sindicalista.

“Meses atrás hemos llegado a publicar una factura mensual de 8 millones de pesos. Después nos llegó otra de 11 y 13 millones. Imposible pagarlas. Incluso tuvimos una reunión con el Ministerio de Producción de Nación donde planteamos todo esto y siempre buscamos una salida para no llegar a esta instancia. Es más, a fin de año, cuando Camuzzi realizó una avanzada para cortar el gas, se pudo contener y hubo un compromiso por parte del gobierno de hacer gestiones con la Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) -anteriormente ENERGAS”, detalló también Blanco.

El secretario adjunto manifestó que previo a este conflicto, ellos habían ideado un plan para reducir el consumo de gas pero jamás contaron con los fondos necesarios para llevarlo adelante.

“Una posibilidad para reducir el consumo era acceder a un crédito para renovar la tecnología. Pero nunca camino. También hicimos todo un trabajo con el gobierno nacional anteriormente para acceder a un crédito del Bicentenario. Presentamos muchísimos papeles, tuvimos varias reuniones y cuando llegó el “Día D”, nos bajaron el pulgar”, resumió en LU5.

Blanco comentó que “la gente cree que hemos recibido mucha ayuda del gobierno y no ha sido así. Sólo hemos recibido compra anticipadas -de materia prima-, que han sido cuatro. Nosotros siempre fuimos a decirles que no queríamos esa salida, que si a nosotros nos daban toda esa plata junta, la usaríamos para invertir. Siempre emplearon mecanismo de contención, que no nos permitían despegar de una situación estructural muy seria y desgastada”.

LEÉ MÁS

Cerámica Neuquén y ex Zanon jaqueadas por las facturas de gas: en 5 días le cortan el servicio