La información fue publicada por The Sun, que aclara que la ex pareja está conforme con los términos en los que se realizará. “Ahora, los abogados de ambas partes están redactando el documento final”, anunció el matutino.

De esta forma, la actriz y el galán cumplirían con su objetivo de finalizar de la mejor manera, por el bien de sus hijos, Maddox (16), Zahara (13), Pax (14), Shiloh (11) y los gemelos Knox y Vivienne (9).

En tanto, la revista People aseguró que tanto Jolie como Pitt están buscando rehacer sus vidas. “Brad parece estar mejor... La separación fue muy oscura para él, pero últimamente se lo ve más saludable y feliz. Parece entusiasmado con la vida”, explica el texto.

Por otro lado, personas cercanas al actor agregaron que estaría vinculándose con mujeres que no son famosas. Sin embargo, señalaron que todavía no está preparado para estar en una nueva relación amorosa. “Las chicas con las que sale no están en el ojo público, pero por el momento no está listo para ponerse de novio en serio con nadie. Brad está enfocado en el bienestar de sus seis hijos”, declaró un allegado a Pitt.

Al igual que Brad, Angelina también quedó muy golpeada por la separación, pero actualmente estaría saliendo con un empresario “guapo” y “de aspecto mayor”, que “no es una celebridad”.

No se pueden ver

Pese a que muchos de los fanáticos de la pareja soñaban con una reconciliación, fuentes cercanas a ellos relataron que su relación amorosa terminó de la peor manera. “Las cosas entre ambos terminaron realmente mal y aunque han intentado hacer terapia, incluso con los chicos, no pueden estar juntos en la misma habitación”, contaron.