César Casas: "Después de que mataron a Matías, se apagó todo"

“Eso dolió, pero estaba bien. Matías se enteró y también le dolió y me mandó unos mensajes en los que me decía que él siempre iba a estar a mi lado y que su amor era incondicional. Quiero creer que de alguna manera así se despidió de mí con unos mensajes muy lindos”, recordó César, a siete años de su crimen, con un dolor infinito y los ojos llenos de lágrimas.

Esa noche Matías había discutido con uno de los hijos del policía Héctor Méndez. Luego, fue en su motito a ver a su novia, con la que estaba en la esquina Almonacid y calle sin nombre en el barrio Cuenca XV.

Méndez, que estaba fuera de servicio y en un asado con sus amigos, abandonó la mesa bruscamente al escuchar que su hijo había tenido un intercambio de palabras con Matías, y salió derecho a buscarlo. Llevaba consigo el arma reglamentaria.

Al ver a la pareja charlando en la esquina, Méndez preguntó por Matías y cuando tuvo la confirmación de que era él, abrió fuego. El proyectil pasó por el medio de la pareja y Matías, que ya tenía arrancada la moto, salió a fondo. Pero el policía le disparó seis veces: le dio un tiro en el tobillo y otro en la espalda.

Matías siguió ocho cuadras hasta que cayó en Pérez Novella y Doctor Carlos Potente. Hasta aquel lugar llegó Méndez, vio en el piso al joven desangrándose y aprovechó para patearlo.

Matías fue derivado al hospital Heller y de ahí al Castro Rendón, hasta donde llegó César desesperado.

Al policía Héctor Méndez lo condenaron a 20 años de prisión. Fabian Ceballos

Dejarlo morir

“Llegué al hospital y me dijeron que estaba inconsciente, lo tenían dormido. Me dijeron que ya no había más nada por hacer y que había que dejarlo morir. Fue terrible. Fue difícil entender lo que pasaba porque uno no se da cuenta en ese momento, es algo inexplicable. Me aferré a la idea de que podía seguir con vida porque él era muy joven. Yo esperaba disfrutar de él y de sus hijos y muchas más cosas que ya no las voy a lograr”, sentenció con un profundo dolor.

Efecto contagio

En el lugar en el que cayó Matías, sobre calle Pérez Novella, los amigos levantaron un descanso para recordarlo. “No solo hicieron el descanso, sino que fueron los que nos dieron fuerzas para salir a marchar”, afirmó César.

“Yo vine a este lugar a buscar información de lo que había pasado y ellos -por los amigos- se movilizaron y así fue que aparecieron testigos que fueron a declarar por la vida de Matías”, explicó emocionado el papá.

“Después, los amigos me empezaron a contagiar y así salimos a marchar e hicimos pegatinas para que no quedara impune el crimen. Y en ese momento comenzaron a acompañarnos distintas agrupaciones sociales y partidos políticos en el pedido de justicia y así logramos tenerlo preso. Pero esto no nos devuelve la vida de Matías”, aseveró.

“El destino se lo forja cada uno, pero Matías podría haber sido lo que quisiera. Sí sé que yo hoy estoy peleando por mi hijo y acompañando a familias víctimas de la Policía y eso lo logré por Matías”, dijo César Casas, papá de Matías

Matías Casas tenía 19 años y trabajaba en la forrajería de su padre. Estaba de novio y tenía toda una vida por delante.

Los días y las horas

“Después de que asesinaron a Matías, se apagó todo. Yo no sabía qué hacer, estaba nulo, hundido mal, no tenía fuerza para nada. Además, al no tener una educación forjada ni siquiera sabía cómo actuar. La ignorancia también nos juega en contra porque no estábamos preparados para pelear contra un Estado que tiene muchas herramientas que se ponen al servicio de los policías que te asesinan a un hijo”, explicó César.

El hombre describió de manera contundente la ausencia de su hijo: “Es como si estuvieras viviendo una vida con pleno sol y de golpe deja de salir el sol y empieza a lloverte todos los días. Son todos los días grises, tristes, son muy pesados de llevar. No es que vos podés tomar un recuerdo y archivarlo, Matías es un recuerdo que te acompaña todos los días y cuando no lo tenés, parece que estuviera más presente”, confesó.

La mamá quiere morir

“La mamá de Matías lleva 13 ó 14 intentos de suicidio. Ya no sé cuántas son las veces que se ha pasado de pastillas tratando de matarse. Hoy los psiquiatras y psicólogos que la atienden la tienen empastillada, dormitando todo el tiempo. No existe”, detalló César sobre el drama de su ex pareja.

“Yo he intentado buscar tranquilidad en mi condición de vida para no tener que incurrir, como la mamá de Matías, en tratar de matarme. Yo no lo veo como una salida o una posibilidad. Por eso toda esa bronca, ese dolor, trato de canalizarlo en otro lado y no en lastimarme para generar más dolor a la familia que me queda”, afirmó el hombre. “No existe la contención psicológica para las víctimas. Porque lo normal es que se te mueran tus padres, que son mayores, pero no estás preparado para perder a un hijo y esto nunca lo vamos a entender”, contó César.

20 años de prisión le impusieron al policía Héctor Méndez.

Un jurado popular lo condenó en agosto de 2014. Si bien le dictaron perpertua, luego de las apelaciones le quitaron el agravante de la función policial y le dejaron la pena en 20 años.

