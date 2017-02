Chacal en Allen: lo detuvieron por violar a su hijita

Cipolletti.- “Mamá, mi papá me estuvo violando todo este tiempo y me amenaza con matarme si te cuento, no le digas nada a él”. Ese fue el mensaje de ayuda que una nena de 12 años le mandó a su madre luego de que su padre la llevara desde Salta hasta Allen con la promesa de brindarle estudios.

El horror de la nena comenzó cuando su padre la trajo desde un pueblito de Salta hasta el Alto Valle, supuestamente para brindarle educación.

Sin embargo, todo resultó ser un engaño y a los días de llegar a la región la nena logró enviarle mensajes de texto a su mamá contándole lo que le estaba pasando.

El hombre (27) vive hace un tiempo en Allen, donde recaló por cuestiones laborales. Antes había pasado 5 años preso por otro abuso sexual y gozaba del beneficio de la libertad condicional. Fue detenido en su domicilio, donde encontraron también a la menor, quien fue asistida inmediatamente.

Según el periódico El Tribuno, el chacal había llevado a la nena desde el paraje Santa Rosa (Municipio de San Carlos) hasta Allen con el único objetivo de violarla en reiteradas ocasiones.

El arresto se hizo a través de la Justicia rionegrina, que libró una orden de detención horas después de que la niña enviara el desesperado pedido de auxilio a través de un celular. La mamá, desesperada, salió a la ruta y caminó 10 kilómetros para poder hacer la denuncia. El caso fue tomado rápidamente por una fiscalía rionegrina.

Trascendió que el hombre jamás convivió ni aportó sustento para la manutención de la nena, que nunca la había reconocido y que no llevaría siquiera su apellido. Sin embargo, logró convencer a la madre de que, pese a sus antecedentes, le diera un permiso para llevársela “a estudiar al sur”.

La mamá, que vive en la más extrema pobreza, tardó tres días en ver a su hija porque no contaba con recursos para viajar. La nena, mientras tanto, quedó al cuidado de su tía, la hermana del presunto violador, en la misma casa en la que habría sido abusada una y otra vez por su propio padre.

La menor fue sometida a estudios médicos y cámaras Gesell y se corroboró lo peor. Una persona ligada a la familia de la niña, en declaraciones a El Tribuno, describió “el estado desesperante de la madre de la niña, presa de una crisis de nervios constante y de una ansiedad que sólo las madres pueden entender”.

Destacaron también la rápida reacción de las autoridades rionegrinas, que en pocas horas lograron detener al acusado. Se informó que la menor estuvo en la zona 40 días, donde fue sometida sexualmente a toda hora. Al parecer, su mamá no sabía que el hombre había estado preso por violación.

5 años preso estuvo por otro abuso sexual. Tenía libertad condicional.