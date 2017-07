Chani Sapag le mojó la oreja a la gestión de Rioseco

Junto a Adrián Lammel y Lidia de los Ángeles Zerda, Sapag realizó una recorrida de campaña por la comarca petrolera que finalizó en el salón comunitario del barrio Centro, junto a la Agrupación Almas Unidas de Cutral Co. En ese lugar recordó que su padre Elías fue el primer presidente de comisión de fomento. “No teníamos escuelas, ni hospitales, ni rutas y hoy todavía tenemos un vecino que dice que no se hizo nada”, cargó, otra vez y sin nombrarlo, contra Ramón Rioseco. “¿Le parece que es nada las escuelas, los jardines, los hospitales, los clubes y todo esto que hemos construido entre todos los neuquinos? Es una falta de respeto a las generaciones de neuquinos que hicieron la provincia”, aseguró. Explicó que “hay cosas que pasan en Cutral Co que no pasan en otros lugares” y dijo que cada vez que visita la localidad se lleva “cientos de cartas de personas pidiendo ayuda como no sucede en otro punto de la provincia”. “Cuando vemos que Cutral Co es la ciudad que menos crece en la provincia, nos debemos poner a pensar cuál es el problema”, afirmó.

A su vez valoró la participación de los jóvenes en política y el acercamiento que tienen hacia MPN.