Según relato a este diario Horacio Russo, papá de tres nenas del establecimiento, supo de al menos ocho alumnos -compañeros de su hija que asiste a segundo grado en el turno tarde- que hoy faltaron porque presentaban diversos síntomas de descompostura, incluso vómitos.

"En el grupo de WhatsApp los padres empezaron a consultar si algún nene estaba descompuesto, y en total de segundo grado sumaron ocho chicos con diferentes grados de descompostura que no fueron al colegio", explicó el papá, y agregó: "Con el correr de la tarde, se sumaron otros chicos de otros grados -siempre del turno tarde- que en total sumaron unos treinta". Incluso él debió retirar a una de sus hijas de quinto grado, y dijo que otros decidieron retirarlos por precaución.

La escuela, por su parte, informó a través de un comunicado que la situación "se originó a través de mensajes de Whatsapp, y por llamadas a través de números privados entre los padres, sin consulta previa al establecimiento". Ante la situación generada, sin embargo, Badilla explicó que se tomaron muestras de agua de los tanques y se procederá al análisis en un laboratorio privado. "Hoy no podemos decir que los chicos se intoxicaron, no tenemos certificados médicos ni nada que lo compruebe", agregó el representante legal.

A modo preventivo y por orden de Mariela Fritz, directora General de Escuelas Privadas del CPE, se dispuso la suspensión de clases en los tres niveles, en ambos turnos, hasta tanto se conozca el resultado del análisis del agua, que se prevé que llevará 72 horas.

"No estoy conforme con la respuesta de la escuela. No se hacen cargo y siempre tienen la tendencia de lavarse las manos", aseguró Russo a este diario. "Podrían hacerse cargo y decir lo que ocurrió, aunque todavía no se sepa qué fue lo que causó las descomposturas", aseveró enojado.

En el comunicado, además, el establecimiento dijo que cuentan "con un sistema de filtros de agua provistos por la empresa Agua Pura, que realiza los controles y recambios necesarios, no registrándose hasta la fecha ningún caso de intoxicación ni malestar generado por consumo de agua". Y agregaron: "A su vez, se realizan periódicamente los respectivos controles de plagas, que son debidamente certificados, así como inspecciones por parte de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Neuquén, encontrándose al día las correspondientes Libretas Sanitarias del personal encargado de la manipulación de alimentos".

