Chile: jesuitas admitieron 22 abusos sexuales a mujeres

El penalista Waldo Brown recogió los testimonios de 22 personas y en 16 se refieren a abordajes sexuales inesperados y violentos, en los que el sacerdote intentó besar y tocar a la víctima. Dos mujeres mayores de edad llegaron a mantener una relación sexual abusiva estable en el tiempo con Poblete, mientras que se constató que hubo cuatro abusos sexuales a menores de 18 años. La congregación pidió perdón a las víctimas, catalogó lo sucedido de “una dura verdad” y aseguró que los antecedentes serán enviados a la Fiscalía, que desde abril indaga los abusos cometidos por el religioso. En paralelo, el informe, de más de 400 páginas, será remitido al general de la Compañía de Jesús en Roma, aunque no se le podrá abrir un juicio canónico a Poblete por haber fallecido.

“Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar y no solo una vez”, había denunciado en abril pasado la académica de Teología de la Universidad Católica, Marcela Aranda, la primera mujer que acusó públicamente a Poblete y que empujó a los jesuitas a abrir una investigación. “Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me pegaran por turnos mientras él miraba”, indicó la mujer de 53 años, que fue objeto de abusos por el religioso entre los 19 y los 27 años.