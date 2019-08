China le impone a EE.UU. aranceles por u$s 75.000 millones

Cayó la cotización de la soja

La decisión de china de aumentar e imponer nuevos aranceles impactó de lleno en la soja, que ayer cayó en torno a los cinco dólares en el mercado de chicago. El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,48% (US$ 4,68) hasta US$ 309,84 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 1,41% (US$ 4,50) para concluir la jornada a US$ 314,71 la tonelada. además de la soja, el maíz también sufrió pérdidas en su cotización,