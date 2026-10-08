Alerta amarilla en Neuquén: lluvia, nieve en la cordillera y viento hasta el viernes

El SMN mantiene activos avisos por precipitaciones en gran parte de la provincia. Los fenómenos más intensos se esperan hoy jueves y mañana viernes, con nevada en la franja cordillerana.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene activas alertas meteorológicas para sectores de la provincia de Neuquén este jueves 8 de octubre, con lluvias persistentes como fenómeno principal y nevada en la franja cordillerana. Según el pronóstico oficial, los fenómenos más intensos se concentrarán hasta el viernes.

La alerta de nivel amarillo por lluvia abarca extensa parte del sector centro y norte de la provincia, con acumulados estimados de entre 10 y 40 milímetros durante el período de vigencia, aunque esos valores pueden ser superados de manera puntual en algunas zonas. El SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y prestar atención a los canales oficiales de información.

Para la franja cordillerana, el aviso incluye nevada y viento con vigencia que se extiende hacia el sábado. Las zonas alcanzadas comprenden: Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín. En esa región se esperan precipitaciones en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada en las cotas más elevadas.

Qué significa una alerta amarilla del SMN y qué hacer

El nivel amarillo es el segundo escalón del sistema de alertas del SMN e indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No implica la misma urgencia que un alerta naranja o rojo, pero sí requiere atención y precaución por parte de la población.

Ante un alerta amarilla por lluvia, las recomendaciones básicas son: evitar circular en zonas bajas o propensas a anegamientos, no cruzar ríos o arroyos crecidos, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y mantenerse informado a través del sitio oficial del SMN en smn.gob.ar y los canales de alerta de Defensa Civil de la provincia. El estado de las rutas puede consultarse en Vialidad Neuquén al 2942-572138.

El pronóstico para Neuquén capital

El pronóstico para este jueves en Neuquén capital y el Alto Valle indica un cielo con lluvias débiles y dispersas, con una máxima de 7°C y una mínima nocturna de 4°C. El viento soplará del sector sudeste a 26 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 33 km/h.

Para mañana se espera que continúe la inestabilidad, con lluvias y chaparrones aislados durante el día, una máxima de 10°C y una mínima de 5°C, con vientos más moderados del sudeste. El viernes el cielo se presentará cubierto, con un salto térmico hasta los 16°C de máxima y 6°C de mínima.

De cara al fin de semana se consolida el ascenso de la temperatura, con cielo nublado variable y máximas que treparán a 20°C y 21°C el sábado y domingo respectivamente, mientras las mínimas rondarán los 7°C y 8°C. Se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche del domingo y el comienzo de la semana próxima.