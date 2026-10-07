Pudo ser una tragedia: padre e hija peleaban por la casa, derribó las paredes con la camioneta y casi la atropella

El insólito caso fue reportado por los vecinos. Personal de la Policía debió intervenir.

Una historia tan insólita como peligrosa tuvo lugar este martes por la noche en la localidad de Centenario e involucró una casa, una camioneta y un conflicto familiar entre un padre y una hija que casi termina en tragedia .

De acuerdo a la información difundida por el sitio Centenario Digital, la situación ocurrió en un domicilio ubicado en el sector de calles Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges , cuando un hombre chocó intencionalmente contra el frente de una edificación.

El conductor era un hombre de 63 años que manejaba una camioneta Ford Ranger gris y, sin dudarlo, ingresó marcha atrás al frente del domicilio en el cual se encontraba su hija y comenzó a chocar una a una las paredes.

El impacto del rodado provocó importantes daños que llegaron a derribar parte de la casa. Ante el suceso, fueron los mismos vecinos del sector quienes alertaron al personal de la Comisaría 52 del barrio Sarmiento.

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El motivo de la insólita situación

Según los datos recabados por el medio local, los efectivos intervinieron y conocieron la trama detrás de la destrucción: un conflicto de tierras entre un padre y su hija, de 28 años.

Los oficiales tomaron el testimonio de ambos y descubrieron que ella no habitaba la vivienda y aparentemente había regresado con el objetivo de quedarse allí. Sin embargo, para evitar que la situación escalara en tensión y dados los daños provocados, la joven se retiró.

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En menos de un minuto se llevaron un vehículo estacionado

Un insólito robo en Plottier volvió a encender la preocupación por la inseguridad. En plena madrugada, un delincuente se acercó a un vehículo estacionado frente a una vivienda, logró ingresar, lo puso en marcha y escapó. La secuencia duró menos de un minuto y quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:33 de este domingo 4 de octubre en la manzana J del barrio Caminos del Sol, un amplio sector residencial de la ciudad. El vehículo sustraído es un Citroën C3 Aircross negro.

La velocidad con la que actuaron es uno de los aspectos que más sorprendió a los vecinos. En las imágenes se observa cómo un hombre vestido de negro y encapuchado desciende de una camioneta que se encontraba unos metros detrás y camina directamente hacia el Citroën.

La camioneta permanece encendida mientras se concreta el robo. En cuestión de segundos, el sospechoso logra ingresar al auto, encenderlo y escapar. Inmediatamente detrás sale el segundo vehículo, una Ford Ranger con cúpula de color blanco.

El robo generó alarma entre los habitantes de Caminos del Sol, quienes aseguran que no se trata del primer episodio de estas características ocurrido en el sector.