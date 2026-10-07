Abusó de tres niñas, pasó por el banquillo de los acusados y deberá cumplir una pena severa

Se le atribuyeron abusos reiterados de tres menores. Lo declararon responsable de todos los hechos y tras un acuerdo de partes, se le impuso el castigo.

La fiscal de Zapala Laura Pizzipaulo se encargó de comunicar al tribunal el castigo acordado para el violador.

Un chacal de Zapala que abusó de tres niñas que quedaban bajo su cuidado conoció la pena de prisión efectiva que deberá cumplir. El mes pasado, tras el juicio oral en su contra, había sido declarado culpable.

La pena fue impuesta este último martes en una audiencia en la que la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, planteó ante el tribunal que el monto fue acordado entre el MPF, la defensora de la Niñez y Adolescencia que intervino en representación de las víctimas y la defensa del acusado, identificado por sus iniciales como M.A.P. También indicó que la familia de las niñas manifestó su conformidad con la condena.

“El mínimo previsto para el delito por el cual fue declarado responsable el acusado es de 8 años”, planteó la fiscal del caso y puntualizó que el tribunal colegiado que intervino en la determinación tiene una delimitación para hechos con penas de hasta 15 años de prisión. Sobre este escenario, y considerando agravantes y atenuantes, la condena se acordó en 12 años.

El delito atribuido a M.A.P. fue abuso sexual respecto a una de las víctimas; abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra de las víctimas; abuso sexual en perjuicio de otra víctima; y desobediencia a una orden judicial. La declaración de responsabilidad penal se hizo el pasado 21 de septiembre pasado y restaba definir el monto de la pena.

Los hechos de abuso sexual fueron cometidos en la ciudad de Zapala entre 2019 y abril de 2025, de manera continuada, en un contexto donde el acusado convivía con las niñas ya que eran parte de su entorno familiar.

Atemorizadas por amenazas de muerte

“Las conductas se desplegaban por la mañana aprovechando la ausencia de la madre quien se iba trabajar, siempre con la misma modalidad por la fuerza, e infundiéndoles temor para no contar lo que pasaba sino mataría a su familia”, puntualizó la fiscal del caso sobre la conducta del chacal de Zapala.

En tanto la desobediencia a la orden judicial fue cometida en junio de 2025, cuando M.A.P. incumplió una disposición de la fiscal Pizzipaulo, de prohibición de acercamiento a los ámbitos que frecuentaban las víctimas y su grupo familiar.

El tribunal colegiado integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Juan Pablo Balderrama e Ignacio Pombo, avaló la pena acordada por las partes.

Ministerio Público Fiscal

En el inicio de esta semana, se conoció otro grave caso de abuso de una menor por parte de un hombre de Zapala y que, en un primer juicio, se vio beneficiado por una absolución en dos hechos que le atribuían.

Frente a la decisión del tribunal, el representante del MPF, el asistente letrado Eduardo Dedominichi, decidió impugnar el fallo. De esta forma, la parte acusadora consiguió que se ordenara la realización de un nuevo debate oral.

Responsable de una violación

El juzgamiento del abusador que había sido beneficiado en el primer proceso se concretó el mes pasado y un tribunal lo declaró responsable de la violación de una adolescente.

Debido a que el acusado tenía una condena anterior, Dedominichi solicitó una pena de 12 años. Finalmente, los jueces le impusieron una pena de 8 años y 3 meses de cárcel efectiva.