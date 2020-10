Según comentó, esta familia alteró el ritmo tranquilo de un barrio propio de la zona rural de Plottier. De un día para otro se habituaron a escuchar disparos a cualquier hora. “En una oportunidad, los disparos despertaron a un vecino a las 8.30, se acercó a decirles que paren con los tiros, que era peligroso y recibió insultos, amenazas, trataron de pegarle e incluso le apuntaron. Este hecho fue denunciado en Fiscalía”, puntualizó la mujer.

Dijo que más que llamarla familia, se trataría de una agrupación dado que poco después de la mudanza, también se sumaron unas 15 personas más. Lo que advirtieron es que “se han estado manejando en el barrio como si fuera ellos”.

Comenzaron a pasar por terrenos de algunos vecinos para llegar al río, a pesar de que no ser linderos al curso de agua. “Pasan alcoholizadas a cualquier hora, si se les niega el paso, golpean. También golpearon a otra vecina porque alegaron que su perro los quiso morder”, relató Soledad.

Explicó que continuaron con las situaciones conflictivas que se fueron incrementando conforme pasaban los meses. Desde el envenenamiento de cuatro perros hasta el avance sobre terrenos lindantes a donde se afincaron.

“Supuestamente el terreno donde están les pertenece. Hicieron una venta ilegal, porque hay que tener un permiso de la Municipalidad para hacer un loteo. Pero lo venden por Facebook y promocionan que tiene un senderismo para ir al río, que en realidad es por terrenos de vecinos”, alertó.

Sostuvo que cansados de los atropellos, tras radicar las denuncias en comisaría, hicieron lo propio ante Fiscalía recién a fines de septiembre. “Esperamos tanto porque teníamos miedo por las represalias que podía llegar a tomar esta agrupación. Al ver que las acciones iban creciendo en violencia, empezamos a denunciar en Fiscalía”, agregó.

Dijo que como primera medida, lo que hizo Fiscalía fue ordenar rondines policiales tres veces por día en tanto que por la noche la Policía llama por teléfono a algún vecino para cerciorarse de que esté todo en orden.

“A partir de los rondines esta agrupación está más quieta. Se puede dormir, no hay música fuerte, los tiros cesaron”, aseguró la vecina. Al tiempo que agregó: “Nos fuimos a vivir a China Muerta porque queríamos paz, tranquilidad. Ahora no sabemos qué va a pasar con la investigación, no podemos depender de un rondín para estar tranquilos, es una locura. No sabemos cómo va a terminar. Los hacemos responsables a esta gente si algo nos llega a suceder”.