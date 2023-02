China prohíbe utilizar ChatGPT a grandes empresas

Los entes reguladores chinos pidieron a las grandes empresas tecnológicas del país que no ofrezcan servicios ChatGPT al público. El informe llega en medio de un creciente temor en el país a que el chatbot de Inteligencia Artificial (IA), desarrollado por OpenAI y respaldado por Microsoft, genere respuestas que, de otro modo, serían censuradas por el Partido Comunista Chino .

Ahora, Tencent Holdings y Ant Group, la filial fintech de Alibaba Group Holding, recibieron instrucciones de no ofrecer acceso a ChatGPT a través de sus plataformas. Las empresas tecnológicas de China también tendrán que informar a los reguladores antes de lanzar cualquier servicio similar a ChatGPT.

chatgpt.jpg

ChatGPT no está disponible oficialmente en China, aunque algunos internautas lograron acceder al servicio de chatbot de inteligencia artificial utilizando una red privada virtual (VPN). También se lanzaron versiones más básicas de chatbots de IA a través de la aplicación de redes sociales WeChat de Tencent.

La última movida de los reguladores en China se produce después de que el medio de comunicación estatal China Daily dijera que ChatGPT "podría ayudar al gobierno de Estados Unidos en su difusión de la desinformación y su manipulación de las narrativas globales para sus propios intereses geopolíticos".

En una entrevista concedida a The Guardian, la Dra. Ilaria Carrozza, investigadora principal del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, declaró que "OpenAI no permitía registrarse a la gente en China, por lo que había algunas barreras, pero no estaba totalmente bloqueado. El modelo está entrenado en información abierta basada en países occidentales. Potencialmente plantea muchos problemas al gobierno chino, porque la gente podría haberlo utilizado para plantear cuestiones sobre temas delicados, como los abusos de los derechos humanos en Xinjiang, Taiwán o las islas Diaoyu".