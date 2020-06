Ciabattari: "El automovilismo tiene un gran problemas que es su división"

Javier Ciabattari participó en Carburando en Casa y se refirió a la cruda realidad que enfrenta el automovilismo nacional durante la pandemia del coronavirus. Además, el reconocido ingeniero señaló que la desunión de las categorías se pagará muy caro en esta situación particular.

“Desde mi punto de vista, no veo que antes septiembre se puedan realizar carreras. En las todas las discusiones que hemos tenido con la gente de Auto Sports e incluso con los colegas, yo desde el primer día me imagine que podemos llegar a volver a la actividad cuando vuelen los aviones. Cuando las aerolíneas empiecen a interconectar el país, va a ser un momento en el que todos nosotros vamos a poder viajar entre las provincias, eso aparentemente va a ser en septiembre. No digo que esto vaya a ocurrir, pero creo que ese sería un buen horizonte”, expresó Ciabattari al momento de determinar una fecha de regreso.