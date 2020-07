"Cuando llegamos nos dimos cuenta de que no había caído 25 metros, sino por una sendero del mirador que estaba muy abajo, por lo que las tareas se complicaron aún más. Hacer un rescate allí no es lo mismo que en la ciudad; la distancia entre la ambulancia y el accidentado no es la misma, tampoco lo es el recorrido con la persona en la tabla y el terreno. Sí o sí se necesita más gente", indicó Vallejos.

Una vez que bajaron por el sendero y lograron subir al ciclista a la tabla, algunos amigos del damnificado y jóvenes en bicicleta que paseaban por la zona se ofrecieron para ayudar a cargarlo en el ascenso. "Todos fueron muy respetuosos de las distancias y tenían los barbijos puestos, hasta el hombre que estábamos rescatando se disculpó y se puso el tapaboca", agregó.

Las tareas de rescate duraron poco más de 30 minutos por la adversidad del terreno de la Margen Sur.

Si bien al personal de Protección Civil se sumaron varios voluntarios, el sendero hizo que el trabajo fuera muy complicado. Es que el camino era angosto, la tierra estaba suelta y las piedras provocaban que muchos se resbalaran mientras intentaban subir.

"Cuando llegó la ambulancia, el personal sanitario también colaboró con la evacuación. Luego se lo llevaron y lo trasladaron al hospital. El hombre había sufrido un traumatismo y una herida cortante en la cabeza. Nos dijeron que había perdido el conocimiento, pero que después se recuperó. Cuando nosotros le hicimos el examen recordaba su edad, nombre y qué hacía", remarcó Vallejos.

Por su parte, fuentes sanitarias informaron a este medio que al hombre se le realizó una tomografía a penas ingresó al establecimiento y que luego quedó en observación. Mientras que el titular de Protección Civil mencionó que más tarde fue trasladado a la Fundación Médica.