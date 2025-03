¿El dolor en las rodillas puede predecir el clima? Lo que dice la ciencia

Distintos estudios han analizado el impacto de la presión atmosférica, la temperatura y la humedad en el cuerpo humano. Si bien no todos los casos presentan las mismas respuestas, algunas investigaciones indican que ciertas condiciones meteorológicas pueden influir en la percepción del dolor en personas con problemas articulares.

Uno de los factores que podría explicar esta conexión es la presión barométrica, es decir, la fuerza que el aire ejerce sobre la superficie terrestre y sobre el cuerpo humano. Aunque no se perciba de manera consciente, este elemento cambia constantemente debido a la altura y a la presencia de distintos sistemas meteorológicos.

rodillas2.jpg ¿El dolor en las articulaciones anuncia lluvia?

Cuando la presión es alta, el clima suele ser estable, pero cuando disminuye, se aproxima el mal tiempo. Según expertos de Meteored, esta variación podría afectar las articulaciones, especialmente en personas con osteoartritis o artritis reumatoide.

Las articulaciones están recubiertas por una cápsula protectora y contienen líquido sinovial, que actúa como lubricante. Si hay daños en el cartílago o inflamación, los receptores nerviosos pueden volverse más sensibles a los cambios en la presión del aire. En estos casos, una disminución de la presión barométrica puede generar una leve expansión de los tejidos alrededor de la articulación, ejerciendo presión sobre los nervios y causando molestias.

Un estudio publicado en el American Journal of Medicine en 2007 encontró una relación entre la baja presión atmosférica y el aumento del dolor de rodilla en pacientes con osteoartritis. Sin embargo, una revisión de 2011 en Arthritis Research & Therapy señaló que los efectos no son universales. Algunas personas informaron más dolor con presión baja, mientras que otras no experimentaron cambios o incluso sintieron más molestias cuando la presión era alta.

Temperaturas frías y rigidez muscular

El frío es otro factor que puede influir en la percepción del dolor articular. Las bajas temperaturas generan contracción muscular y rigidez, lo que disminuye la flexibilidad y aumenta la posibilidad de molestias. Además, los ligamentos y tendones pueden perder elasticidad, dificultando los movimientos y provocando una mayor sensación de incomodidad.

Desde Central Médica explican que el frío reduce la circulación sanguínea en las extremidades, lo que puede intensificar el dolor en personas con problemas articulares. Esta falta de flujo sanguíneo adecuado podría dificultar el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos afectados, retrasando su recuperación y aumentando la sensibilidad al dolor.

Las personas con artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica, suelen reportar una mayor intensidad del dolor en climas fríos. Aunque no se ha demostrado que el frío cause directamente más inflamación, sí se ha observado que puede hacer que los síntomas sean más notorios.

Humedad y sensibilidad articular

Otro elemento que influye en la percepción del dolor es la humedad. Aunque no afecta directamente las articulaciones, un nivel elevado de humedad en el aire puede hacer que las molestias preexistentes se sientan con mayor intensidad.

lluvia tormenta generica -VALIDA 1200-

Cuando la humedad aumenta, el aire contiene más partículas de agua, lo que puede influir en los tejidos del cuerpo. Algunas investigaciones sugieren que un ambiente muy húmedo podría provocar inflamación en las articulaciones de ciertas personas, empeorando los síntomas de enfermedades como la artritis.

Además, la humedad está vinculada a cambios en el estado de ánimo y la sensación de fatiga. Estos factores psicológicos pueden potenciar la percepción del dolor en personas con problemas articulares, haciendo que se sientan más afectadas por el clima.

Factores psicológicos y percepción del dolor

El dolor es una experiencia subjetiva que puede verse influenciada por el contexto y las expectativas de cada persona. Si alguien asocia el mal tiempo con molestias en las articulaciones debido a experiencias previas, es posible que preste más atención a cualquier incomodidad cuando las condiciones climáticas cambian.

Desde Central Médica explican que la anticipación del dolor puede intensificar su percepción, incluso si la causa física no es tan grave. Este efecto se debe en parte a la conexión entre el cerebro y el sistema nervioso, que procesa el dolor de manera diferente según el estado emocional y la predisposición mental de cada individuo.

Algunas investigaciones sugieren que el estrés y la ansiedad pueden aumentar la sensibilidad al dolor, lo que explicaría por qué algunas personas sienten más molestias en ciertos momentos, independientemente de los factores meteorológicos.