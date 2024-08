Horóscopo del martes 6 de agosto de 2024: los signos del zodíaco y su fortuna para hoy

buena suerte fortuna.jpg Todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales determinantes que van a repercutir en algunos aspectos del día.

Horóscopo del martes 6 de agosto de 2024

Aries (21 de marzo - 19 de abril): Vas a tener que huir de la pereza como del peor de tus enemigos. El cansancio no te va a eximir de ninguna de tus responsabilidades y mucho menos te permitirá endosárselas a los demás. Te gusta que, de vez en cuando, reconozcan la labor que desarrollás, pero que no lo hagan no significa que pierda valor. Tenés que sentirte orgulloso de lo que hacés por los demás.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): No te hagas ilusiones en el ámbito laboral, puede que no consigas lo que querés. Vas a tener que esperar un poco más. Sin embargo, en lo referido al amor las cosas van a marchar mejor que nunca. Aunque no tengas muchas ganas, cumplí con tus compromisos sociales, ya que son parte de tu relación con el mundo que te rodea y no podés aislarte. Lo primero sos vos y los tuyos, después todo lo demás.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Como dice el dicho, "sin comerlo ni beberlo", hoy te podés ver enredado en una situación que puede comprometer tu reputación. Procurá andar con pies de plomo para evitar males mayores. Te sentís capaz de superar los obstáculos que el destino te pone en el camino sin que te falle el ánimo ni las fuerzas. No te importa colaborar en la casa, pero no soportás que los demás no lo hagan. No te calles y reclamá un trato justo, de este modo, conseguirás que el ambiente sea más agradable.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Pronto te van a llegar pagos importantes. Tu principal reto personal puede llegar a sufrir un revés importante, pero no tenés que desanimarte. Es posible que este frenazo sirva para que reflexiones y las cosas te salgan aún mejor de lo pensado.

Conocé lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor durante la temporada de Leo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Si te molestan los caprichos de los demás, así que procura que los tuyos no afecten a los que te rodean. Aparece una persona que puede cambiar tu existencia. Relajate un poco y pensá que no todo el mundo es como vos. Los despistes se están empezando a convertir en rutina, te cuesta concentrarte y no conseguís que las cosas te salgan como querés. Tenés que resolver ya ese problema que te preocupa.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Tu facilidad para establecer relaciones te predispone a conocer a mucha gente, pero tené en cuenta que no todas merecen la pena. Se un poco más selectivo con tus amistades. En ocasiones te mostrás demasiado apegada a las cosas materiales, que son las que menos te pueden ofrecer en el terreno emocional. Presta menos atención a lo terrenal y compartí. En el terreno profesional, todo va sobre ruedas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Hoy vas a conseguir dar un paso importante en tu búsqueda de la independencia económica. Aunque en ocasiones te expresas de una manera excesivamente brusca, siempre tendés a optar por decir la verdad, especialmente en temas delicados. Mucho cuidado con tus propiedades, podés sufrir una pérdida importante.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Tu naturaleza contradictoria sale a la luz y causará desconcierto en las personas que te rodean. Disfruta del tiempo libre con moderación, especialmente en lo que respecta a la bebida. Tiendes a anular con tu fuerte personalidad a las personas que tienes a tu alrededor y eso es negativo. Dejá espacio para las expresiones de los demás.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Defendé tus ideas con firmeza, pero con serenidad y sin provocar tensiones innecesarias. En lo sentimental se establecen nuevas relaciones que pueden tener futuro. Se acumulan fuerzas para conseguir tus objetivos pronto. La debilidad física puede afectar directamente a tu equilibrio emocional y tendés a sentirte menospreciado por los demás. Procurá sobreponerte y ganar fuerzas, entonces vas a poder ver las cosas de otra manera.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): El equilibrio llega a tu vida a medida que la madurez se hace un hueco en tu existencia. Aunque pierdas un poco de frescura, vas a ganar mucha estabilidad y conocimiento. Una cosa es tratar de convencer a los demás de que tu punto de vista es el adecuado y otra enojarte cuando no lo conseguís. Tenés que controlar tus impulsos y medir muy bien tus reacciones ante situaciones en las que una persona sin control te provoque directamente. Tenés mucho que perder y poco que ganar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Tenés que madurar porque perdés el tiempo y las energías en conseguir caprichos que, una vez logrados, dejás de lado sin prestarles la menor atención. Lo hacés incluso con las personas. Sacudite un poco la pereza y lanzate a la aventura. Un poco de riesgo le dará interés a tu vida, aunque solo sea en el tiempo de ocio.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Sabes escuchar y eso causa que también un gran conversador. Hoy pasarás varias horas de grata charla con personas de tu familia. El tiempo se te va a pasar volando. Como siempre, te mostrás apasionado e impulsivo y eso puede ser un atractivo para las personas del otro sexo. Mucho cuidado con lo que comés, especialmente si son alimentos precocinados o si desconoces el origen de los mismos, a tu alrededor se percibe un riesgo de intoxicación.