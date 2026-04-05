Horóscopo de hoy, lunes 6 de abril de 2026: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te deparan los astros para el inicio de la semana. Las predicciones en amor, bienestar y vínculos para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy: las predicciones signo por signo

El horóscopo de hoy para este lunes 5 de abril de 2026 marca un comienzo de semana con fuerte impulso hacia la acción, en línea con la energía del Sol en Aries , que continúa dominando el clima astral. Se trata de una jornada ideal para retomar proyectos, tomar decisiones y avanzar con determinación en objetivos concretos.

Luego de un fin de semana de descanso, muchos signos sentirán un renovado nivel de energía y motivación para encarar desafíos laborales y personales. La influencia ariana favorece los comienzos, la iniciativa y la resolución de situaciones que venían demoradas.

La influencia de la Luna aporta un componente de organización y enfoque que será clave para canalizar esta energía de manera efectiva. Será importante establecer prioridades claras, ordenar tareas y evitar la dispersión.

Los especialistas en astrología coinciden en que este lunes será propicio para activar proyectos, tomar decisiones y avanzar con firmeza en el plano laboral y económico, sin perder de vista la necesidad de equilibrio emocional.

En este contexto, la recomendación general de los astros es actuar con determinación, pero evitando impulsos excesivos que puedan generar tensiones o errores.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del lunes signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril):

La energía del Sol en tu signo potencia tu iniciativa y liderazgo. Es un día ideal para comenzar proyectos o tomar decisiones importantes. En el amor, tu actitud directa marcará el rumbo.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo):

El inicio de la semana invita a actuar con cautela y planificación. Es un buen momento para evaluar decisiones antes de avanzar. En lo personal, priorizar el descanso mental será clave.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio):

La comunicación será clave para encarar la semana. Podrías recibir propuestas o noticias relevantes. En el amor, expresar lo que sentís fortalecerá los vínculos.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio):

El trabajo puede demandar mayor compromiso. Será un día para asumir responsabilidades y organizar tareas. En lo emocional, evitar la sobrecarga será importante.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

La energía del día impulsa a expandir horizontes. Es un buen momento para avanzar en proyectos personales. En el amor, la espontaneidad generará mayor cercanía.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

El lunes favorece la organización y la planificación. Es un buen momento para ordenar tareas y resolver pendientes. En la salud, priorizar el descanso será fundamental.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

La jornada pone el foco en los vínculos. Podrían surgir conversaciones importantes. Buscar equilibrio será clave para mantener la armonía.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Tu intuición estará muy activa. Podrías detectar oportunidades o comprender mejor una situación laboral. En el amor, mantener la calma será importante.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

La energía del día favorece la iniciativa y la creatividad. Es un buen momento para comenzar nuevos proyectos. En lo personal, el optimismo será clave.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero):

El compromiso y la disciplina te permitirán avanzar con firmeza en tus objetivos. Es un día favorable para tomar decisiones laborales. En el amor, el diálogo será clave.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero):

La comunicación será tu principal herramienta. Podrías avanzar en acuerdos o proyectos a través del intercambio de ideas. En lo personal, mantener una actitud abierta será positivo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

La jornada invita a enfocarte en lo concreto, especialmente en temas económicos o laborales. Es un buen momento para materializar ideas. En el amor, buscar estabilidad será importante.