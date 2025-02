Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 6 de febrero

A pesar de tu mal carácter del momento, manten buenas relaciones con tus colaboradores y superiores porque tu seriedad y tu dedicación a tus tareas son muy apreciadas. En tu casa, si las cosas no andan bien es porque falta energía y determinación para imponerte.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Un negocio que te obsesiona va a salir; la ganancia no será espectacular sin embargo, suficiente para las compras previstas para este día. Una cita amorosa de la cual esperas mucho para tu futuro será retrasada; no te desanimes, se dice que siempre es mejor cuando hay que esperar.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

A pesar de mucho cansancio te sientes capaz de asumir más responsabilidades; es bueno porque es por tu trabajo actual y de tus resultados depende tu ascenso próximo, entonces haz un esfuerzo más. Una visita grata va a llenarte de alegría por la tardecita. Proyectos para salir de noche.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Día propicio para hacer el balance de la semana, analizar lo que no te resulto bien y prepararte mejor para atacar el jueves de manera muy eficiente. Para las personas solteras, el fin de semana se presenta incierto en cuanto a los eventuales encuentros sentimentales nuevos, mejor quedarse con lo que tenés.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tenés que defender mejor tus intereses y no permitir que los demás aprovechen tu trabajo sin contraparte. Feliz fin de semana en el ámbito sentimental; vas a encontrar la persona que necesitas, que sabrá darte cariños y afección, y en suplemento mucho amor.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu mal humor del momento pasará este domingo gracias a una jornada llena de imprevistos que ocuparán tu mente y tu tiempo. Una visita placentera te hará recordar que a veces es bueno de compartir con una persona amiga sus preocupaciones como sus alegrías.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Es productivo para vos de tener una vida social activa; te permite llenar los vacíos afectivos que te perturban y combatir tu asilamiento actual. Próximamente una oferta interesante de trabajo te permitirá ganar más dinero e inclusive ahorrar para satisfacer unos deseos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tus ambiciones están todavía fuera de tu alcance, pero está bien de tener objetivos definidos. Sin embargo, te hace falta todavía un poco de madurez profesional para conseguirlos. Una vida sentimental estable te permitirá dedicar más tiempo a tus tareas, estás en buen camino.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Las tareas domésticas no te animan mucho, sería mejor dejarlas para viernes. Podés aceptar una invitación de último momento para salir y distraerte, no te lamentarás. Los excesos de bebidas no son aconsejados si tenés que manejar un auto, los astros indican riesgo de accidente.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Déjate llevar por la tranquilidad y aprovechas del fin de semana para fortalecer una relación amorosa que se encamina bien. Los solteros pasarán bien estos días de descanso mientras las solteras se pondrán nerviosas con los pretendientes porque faltarán de refinamiento.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tenés que ser siempre cerca de las realidades, aprender a detectar las trampas y no caer en los sueños consecuentes a las palabras y promesas lindas pero utópicas de parte de algunas personas de tu entorno. Reduzcas los gastos para poder hacer frente a una situación imprevista.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Desconfiá de tu suerte en el juego para este fin de semana, podrías perder bastante y las consecuencias serían desastrosas. Aceptá las invitaciones, resultarán buenas satisfacciones gracias a nuevos contactos positivos y por lo menos cambiarás tus ideas.