Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 18 de agosto
Conocé qué dice el horóscopo diario para este 18 de agosto. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?
Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este lunes 18 de agosto de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen.
Horóscopo del lunes 18 de agosto
Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Te has enfrentado a situaciones complicadas y las has superado. Ahora vienen nuevas oportunidades que te harán feliz. La Luna te revitaliza y contribuye a que tengas un estado de ánimo positivo. En el amor, te conviene mostrar tus emociones y decir lo que piensas.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Con la Luna menguando se disipan situaciones dolorosas del pasado y vas a empezar a notar que la energía empieza a cambiar y que te sientes más confiado. Presta atención a las casualidades y recuerda que las buenas oportunidades hay que pillarlas al vuelo.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
La Luna menguante hoy en tu signo te invita a alejarte de personas y situaciones que ya no te aportan nada positivo para abrirte sin miedo a los cambios que vienen a tu vida y poder avanzar. Las relaciones familiares mejorarán mucho y tú te sentirás aliviado.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
La Luna menguando puede contribuir a que estés algo melancólico, pero tienes a los planetas Júpiter y Venus en tu signo, que te hacen muy afortunado y seductor. Aprovecha esta maravillosa energía astral que estás recibiendo para hacer realidad algún sueño.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Muchas felicidades. Tú nunca pasas desapercibido porque tienes un brillo especial, y ahora que el Sol transita por tu signo todavía más. Tendrás mucha seguridad en ti mismo y nada te detendrá si te propones algo. Es tu momento; aprovéchalo al máximo.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Muy pronto el Sol ingresará en tu signo y, protegido por su luminosa energía, lo que te parecía imposible dejará de serlo. Te vas a sentir fortalecido y capaz de todo. Si estás pendiente de algo que te interesa, vas a recibir buenas noticias. Confía.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
La energía del brioso planeta Marte en tu signo hace que estés muy activo y voluntarioso, y será difícil que se te escape algo que quieres. Juega bien tus cartas porque tienes el triunfo al alcance de la mano, y puedes consolidar algo que acabas de iniciar.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Mantén a raya tus miedos y desconfianza porque te debilitan y te restan capacidad de acción. Necesitas pensar en ti y liberarte de todas esas exigencias que tú mismo te impones a veces. Cuenta siempre con tus amigos, que te quieren y te apoyarán en lo que hagas.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Hay tensiones a tu alrededor y te va a costar ser moderado, pero debes medir tus palabras y tener cuidado con lo que dices para no complicar las cosas. La Luna te transmite una energía de éxito y algo que te preocupa puede dar un giro muy positivo.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
La fabulosa energía astral que recibes contribuye a que la suerte sea tu compañera de viaje a lo largo de la semana y no habrá quien te haga sombra. Lo que te preocupa se irá solucionando, y lo que antes tenías en contra ahora se pondrá a tu favor.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Analizarás al milímetro cada detalle antes de llevar adelante cualquier plan, lo que te restará espontaneidad y te hará ir más lento de lo que querrías. Aprovecha la transformadora energía lunar y lánzate a lo nuevo. Tu felicidad depende de tu propia actitud.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
La Luna menguante te libera de todas esas situaciones y personas que te frenan y no te dejan ser tú mismo. Aprovecha tu suerte y vive como deseas, sin dar explicaciones a nadie. Tu economía se reactiva y puede suceder algo inesperado que favorezca tus ingresos.
