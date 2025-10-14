Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 14 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 14 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 14 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Procure reducir gastos. Jornada positiva en el terreno laboral. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Está a punto de resolver sus problemas sentimentales. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor y familia, viento en popa. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Si practica deportes de riesgo, atención a las rodillas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Su pareja le hará tocar el cielo. Gasta como si tuviera «una mina» y no es así. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Se va recuperando del cansancio reciente.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Evite los ambientes secos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Llega la serenidad a su complicada relación. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Estará absorbido por los asuntos domésticos. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.