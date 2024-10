Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 16 de octubre

calendario octubre 2024.jpg

Horóscopo del miércoles 16 de octubre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): No te convienen los enfrentamientos directos con personas que tienen poco que perder en el cara a cara, así que va a ser mejor, utiliza la inteligencia y vas a conseguir mejores resultados. Vas a tener que hacer un esfuerzo para reconocer las oportunidades que se te presentan, porque vendrán enmascaradas detrás de cuestiones aparentemente sin importancia. Tratá de diversificar tus apuestas, no centres todo tu trabajo en un único objetivo, porque si fracasas no sabrás por dónde salir. La salud te empieza a pasar factura.

Tauro (21 de abril - 20 de mayo): Te haces demasiadas preguntas a diario y el no poder responderlas todas te puede crear una pequeña crisis, trata de dejar que las cosas fluyan por sí mismas. Mostrate precavido a la hora de buscar los recursos económicos que necesitas. Estás en riesgo de verte envuelto en un fraude, así que desconfía de los productos financieros baratos. Antes de comprometerte, estudia bien cuáles son las alternativas. Puede que existan otras opciones más interesantes que hasta ahora no has analizado en serio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Aunque tu salud parece mejorar, eso no tiene que ser coartada para realizar excesos injustificados. Al contrario, en cuanto no te cuides, vas a recaer de nuevo. Es necesario que seas sumamente preciso en tus asuntos profesionales, no tenés que dejar nada al azar y atar al máximo las cuestiones que pueden suponer un éxito o un fracaso. Visitá locales relacionados con el arte.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Hoy poné un límite a tus gastos antes de empezar una fiesta, porque después te va a ser muy difícil parar. Cuando se te termine el presupuesto, andate a casa. Son días u poco negativos para la vida en pareja. Las discusiones se encadenarán una con otra y llegarás a estados de crispación realmente preocupantes. Has visto cómo se han cumplido gran parte de tus antiguos sueños y eso te pone contento. Tomate un tiempo de respiro antes de volver a la carga con tus nuevas metas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Las aventuras no te convienen en este momento: ni las amorosas ni las profesionales. Permanecé tranquilo en tu situación actual y dejá para más adelante los intentos arriesgados. Todo lo que te propongas en el terreno laboral va a tener dos partes: la positiva por tu capacidad y entrega, y la negativa por la falta de apoyos o financiación. Los beneficios van a llegar de la coordinación del trabajo de los demás. Tenés mucha capacidad para ello y en seguida conseguirás que las cosas funcionen bien.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Necesitás relajarte y, dentro de posible, donde mejor lo vas a conseguir es lejos del bullicio urbano. Acercate al monte o a la playa y allí vas a encontrar la paz que buscas. Aceptá a los demás tal y como son y establecé tus relaciones y preferencias en función de eso. No intentes cambiar a las personas para crear algo ficticio. La falta de previsión puede conducirte a una situación complicada en el ambiente laboral. Procurá atar todos los cabos antes de meterte en nuevos proyectos.

Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Hoy las circunstancias te llevan a reflexionar sobre tus sentimientos. De vez en cuando te conviene que revises muy bien si el camino que llevas es el que más deseas. No des tu brazo a torcer en una situación doméstica. Si tenés la razón de tu parte, no tenés por qué ceder, sería un muy mal precedente para futuras discusiones. La intervención de una tercera persona va a evitar que te tengas que enfrentar a una situación a la que le tenés miedo. Puede que hayas retrasado el momento, pero ese día llegará.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Estás emocionalmente muy sensible y eso hace que algunas cosas que en otras ocasiones pasaste por alto, pero ahora te afectan de una manera distinta. Cuidate de la envidia de personas que has superado en la competencia profesional. Pueden ponerte palos en las ruedas porque te conocen. El dinero se va a convertir en tema de discusión permanente en tu casa, las diferencias deben solventarse mediante el diálogo, no de imposiciones.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Hoy promete ser un día muy ilusionante, aunque los reencuentros tendrán para ti un sabor agridulce. Procurá mostrarte tal y como sos ante los demás. Vas a estar en el mejor lugar en el momento adecuado para conseguir la información que te hace falta para sacar adelante un asunto profesional importante. Mantenete atento. Los apoyos que ahora recibís en tus proyectos personales durarán solo una temporada. Tenés que aprovechar esta coyuntura para afianzarte, luego podrías verte solo.

El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Hoy conseguís terminar un asunto que tenías pendiente y eso te deja tiempo libre para pasarlo con los amigos. Se avecina una fiesta de esas que se recuerdan. Tu intuición se eleva a niveles muy altos y eso te permite adelantarte a ciertos acontecimientos. En el amor, sin embargo, no funcionará tan bien como esperas. Va a surgir una idea muy interesante en tu ámbito laboral. No dejes de apoyarla con todas tus fuerzas solamente porque no sea tuya, puede beneficiaros mucho a todos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): La seguridad con la que vas hacia tus principales metas hace que avances más de lo que esperabas. Tampoco los demás lo esperaban y pueden surgir algunas envidias. Los caprichos de la persona con la que convives están empezando a cansarte, la solución es hablar de una manera natural y sincera. Sé muy cauteloso. Aléjate lo más posible de la tristeza, de todo lo que te recuerde situaciones que ya han pasado, de lo contrario, podrías caer en la depresión.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Pensá que quizá estés dejando un poco de lado a tu familia en los últimos tiempos, casi sin darte cuenta. Prepará un plan atractivo de cara al fin de semana. Nuevas sensaciones y experiencias en el terreno afectivo hacen que tu vida sentimental se ponga al borde del abismo, aunque puede que los cambios sean muy beneficiosos. Las tensiones en el trabajo te llevan a discusiones en casa que no tienen fundamento, pero que enrarecen mucho el ambiente e impiden la comunicación.