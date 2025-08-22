Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 22 de agosto

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 22 de agosto. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 22 de agosto de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Su estado de salud será tan bueno como desea.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Va a hacer gala de su fama de enamoradizo. No es buen momento para gastar. Incremento de energía mental, buena para su trabajo. Su cabeza será su punto débil; por lo demás, todo bien.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Cuide su hígado alimentándose bien.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La aventura le llama a gritos, disfrútela. Evite contraer nuevas deudas. Aparece un inversor para el nuevo proyecto de su empresa. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Buen momento para que fructifique un romance. Se le acumulan las deudas y no sabe cómo solucionarlo. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. No abuse de las grasas, su salud le pasaría factura.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Olvide los antiguos amores y céntrese en el presente. Excelentes resultados económicos. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Estado de buen humor.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Necesita apoyo inmediato de los amigos. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Fatiga acumulada debido a los excesos, ponga remedio.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Hoy puede comprar o vender con éxito. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Atención a los dolores de cabeza, consulte al médico.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Buen momento para invertir en inmuebles. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Estupenda forma física.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Buen día para hacer que las cosas del amor se normalicen. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Podría sufrir alguna molestia intestinal.