Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 4 de octubre

Horóscopo del viernes 4 de octubre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): No des nada por seguro en tu relación de pareja. Tenés que asegurar cada paso y cuidar los avances conseguidos hasta el momento. Las cosas pueden ir mejor, pero las reacciones emocionales pueden llegar a frustrar lo que hasta ahora había sido una relación perdurable. Trata siempre actuar y hablar con prudencia porque el camino hacia el equilibrio pasa por desechar algunos vicios que no te ayudan nada en absoluto. Hui de los excesos para conseguir un justo término medio.

Tauro (21 de abril - 20 de mayo): Tenés que expresarte con total libertad y no dejarte arrastrar a iniciativas dudosas que pueden causarte algunos dolores de cabeza. Mantené la firmeza. No sos perfecto ni mucho menos y hoy te conviene recordarlo. Trata de que los demás perciban un poco más de modestia en tu actitud. No descansas bien porque las tensiones que has acumulado en lo que va de mes están saliendo a la luz en forma de enfermedad. No va a ser nada grave, pero te va a impedir seguir un ritmo normal.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Si todavía no deseas tener hijos, toma hoy las precauciones más estrictas. En el terreno laboral van a surgir oportunidades, pero también algunas complicaciones. Las satisfacciones van a venir de la mano del amor, vas a conseguir que algunas de tus pretensiones se cumplan. Olvidate de los problemas que no tienen importancia y centrate en enderezar tus principales líneas vitales.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Tené cuidado con los documentos que tengas que firmar. Léelos bien, especialmente la letra chica, porque si no podés tener fuertes dolores de cabeza. Tus relaciones sentimentales se están enfriando y no podés dejar pasar ni un instante más sin hablar con tu pareja. Todavía no es tarde, para aclarar las cosas. Los problemas por los que atravesás en estos momentos te hacen una persona triste, pero en el futuro te van a servir como una valiosa experiencia.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Una persona muy convincente y persuasiva va a entrar en tu vida y empieza a tomar decisiones que solamente a vos te corresponden. Cuidado porque puede hacerte mucho daño. No podés echar siempre la culpa a los demás. Si no dejan de ocurrirte cosas deberías reflexionar porque algo de responsabilidad debes tener en ello. Si las cosas se aclaran hoy, la relación va a salir fortalecida para mucho tiempo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Tu organismo está débil, tenés que cuidarte y no mezclarte con personas que pueden transmitirte enfermedades. Si podés quedar en casa y dar paseos, mejor que trabajar. Las continuas complicaciones en el terreno personal no son ser fruto de la casualidad. Tené mucho cuidado con un personaje con intereses opuestos a los tuyos. Estos días no podés dejar en manos de los demás algunas tareas importantes, ni siquiera un momento, tenés que afrontarlas vos mismo si quieres tenerlas bajo control.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Si te proponen participar en un proyecto, tomalo como una buena oportunidad, pero no aceptes nada sin asegurarte primero de que tenés todas las garantías. No has hecho demasiado bien las cuentas domésticas y puede que a final del mes te encuentres con una sorpresa nada agradable en el terreno económico. Hacer muchas cosas en poco tiempo tiene sus riesgos, y lo vas a comprobar.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Tenés que ser un poco más cauteloso con las cuestiones relacionadas con la economía. A pesar de que no tenés problemas, no hay razones para perder dinero. Vas a encontrar a alguien que comparte una buena parte de tus aficiones, pero que podría no ser compatible desde el punto de vista emocional. Los pequeños roces con un compañero de trabajo pueden convertirse hoy en un enfrentamiento a largo plazo. No subestimes el poder de esa persona porque puede sorprenderte.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Te planteas ahora cambiar radicalmente tu dieta alimenticia, pero a lo mejor no hayas escogido el mejor momento. Espera un poco antes de tomar decisiones sobre esto. Confía en uno de tus mejores amigos a la hora de afrontar un problema porque va a ser tu mayor ayuda. En lo sentimental, la relación avanza, pero muy despacio. Pasas demasiado tiempo preocupado por las vidas de los demás y tal vez no te das cuenta de que el verdadero camino es conocer la tuya propia en profundidad.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Te conviene descubrir alguna técnica de relajación que consiga evadirte de los problemas en tus momentos de descanso. Tenés que desconectar al máximo. Si querés que la relación amorosa que has comenzado tenga un futuro estable, más vale que te dediques a ella en cuerpo y alma. Hacé un esfuerzo por recuperar a personas que has perdido en las últimas semanas por tu cabezonería. Tu hígado no está pasando por su mejor época, cuidalo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Tu objetivo ahora debe ser recuperar el control de la situación que perdiste por confiarte demasiado. La estrategia pasa por ser un poco agresivo, pero no violento. Un problema a primera hora de la mañana va a marcar todo el día. Te va a ser difícil recuperarte y el mal humor te va a acompañar en todo lo que hagas. Las discusiones exaltadas no te van a hacer nada bien, evitalas para no enfrentarte a complicaciones mayores. Busca el diálogo sensato, será más constructivo para vos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Si no reaccionas a tiempo, los cambios que se preparan a tu alrededor pueden dejarte fuera de juego, así que te convienen generar nuevas y fuertes alianzas estratégicas. Hoy podés sufrir ligeras complicaciones en las vías respiratorias que van a mermar tu capacidad para desarrollar tu trabajo. No les restes importancia y cuidate. No dudes en ponerte en contacto con la persona que querés, puede que ella esté esperando a que des el primer paso. La suerte está de tu lado.