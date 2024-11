Los 11 consejos de Tim Cook de Apple que te llevarán al éxito

¿Sos feliz en el trabajo ? Esta pregunta podría tener un sinfín de respuestas. “No”, “Si” o “Si, pero” o más opciones que solo vos podrás responder. Lo cierto es que muchos trabajadores no son felices con su empleo y algunos factores se orientan a la motivación o la falta de retos.

Consejos para ser feliz en el trabajo

Buscar la incomodidad

No hay dudas que muchas veces estamos cómodos en nuestros trabajos y por temor a los cambios no buscamos nuevos desafíos. Sin embargo, Adam Grant, psicólogo organizacional plantea que salir de la zona de confort es uno de los principales pilares del crecimiento personal. Para Grant “las personas con más éxito no se esfuerzan en aprender, sino en sentirse incómodos”.

Establecer un presupuesto de errores

El fracaso siempre es un gran temor en cualquier ámbito de la vida, pero en lo laboral mucho más. El miedo a fracasar está latente constantemente en la vida de las personas. Sin embargo, para el psicólogo, las personas exitosas esperan fracasar y lo utilizan como un medio para aprender. El especialista recomienda establecer una cantidad de errores a cometer semanalmente y aprender de ellos en lugar de ponerlos como barreras que limiten la acción.

Pedir consejos, no comentarios

Los comentarios suelen centrarse en evaluar lo que ya está hecho, mientras que los consejos miran hacia adelante y ayudan a mejorar en el futuro. Para Grant es mejor preguntar qué puedo hacer mejor la próxima vez y tener ideas de las personas que nos sirvan como colaboración y retroalimentación constructiva.

Saber en quién confiar

Es crucial saber en quién confiar en la carrera hacia el éxito. Elegir a quienes tienen experiencia es crucial para llegar a lo más alto del éxito. Tener una sólida red de apoyo que alienten en los momentos difíciles y críticas cuando se necesiten es la clave.

Perseguir la excelencia, no la perfección

Para Grant la perfección es una meta inalcanzable que impide el crecimiento por ello sostiene que hay que pensar en la excelencia que significa básicamente mantener estándares altos sin quedar atrapado en detalles que no afectan al resultado general.

Ser su propio juez

La autocrítica y la evaluación personal son prácticas fundamentales. Ser tu propio juez implica que es preferible decepcionar a otros antes que a uno mismo. Esto fortalece la integridad profesional y garantiza que cada trabajo sea una representación auténtica del esfuerzo individual.

Transformar la rutina en alegría

El mayor reto en el ambiente laboral es que la rutina se convierta en monotonía. Incorporar pequeños retos diarios es clave para mantener la motivación.

Retroceder para avanzar

Si bien puede sentirse como una regresión, es a menudo el único modo de descubrir rutas alternativas hacia el progreso. Esta flexibilidad mental es esencial para resolver problemas complejos y mantener el movimiento hacia adelante.

Enseñar para aprender

Enseñar a otros es una técnica para consolidar el aprendizaje. Cuando se explica un concepto, se profundiza la comprensión y se mejora la retención. Fomentar el intercambio de conocimientos ayuda a los individuos y refuerza el aprendizaje colectivo.

Abrir puertas a los subestimados

Invertir en las personas subestimadas puede traer beneficios inesperados. Dar oportunidades a quienes no siempre destacan es una estrategia que Grant apoya. Crear sistemas inclusivos permite descubrir talentos ocultos y aprovechar el desarrollo de las personas con perspectivas únicas.

Reflexionar sobre el progreso

Apreciar el avance personal siempre es una herramienta poderosa cuando se practica el viaje mental en el tiempo. El psicólogo sugiere pensar en lo que habría sentido la versión de uno mismo de hace cinco años al ver los logros actuales. Esta reflexión ayuda a valorar el crecimiento y a renovar la motivación.

¿Qué cambios vas a implementar?