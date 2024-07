Los misterios ocultos detrás de la "posición del misionero"

Este malentendido está vinculado a uno de los sexólogos más famosos del siglo XX, el estadounidense Alfred C. Kinsey (1895-1956). Desde siempre se ha considerado que el nombre proviene de las enseñanzas de los misioneros, quienes veían esta postura como la más decente y más alejada de las prácticas animales. Kinsey, en su obra "Sexual Behavior in the Human Male" (Comportamiento sexual en el varón humano), ofreció esta explicación basándose en una obra anterior de Bronisaw Malinowski, "La vida sexual de los salvajes en el noroeste de Melanesia" (1929).