En los días de calor aumenta el consumo de frutas , ya sea en licuados, ensaladas o solas y la naranja suele ser la favorita de muchos. Por eso se brindan recomendaciones antes de consumirla. Aunque parezca exagerado, pelar una naranja con las manos puede ocasionar complicaciones o tener secuelas que nadie imagina.

En la mayoría de los casos, cuando comemos una naranja, la pelamos con los dedos . La cáscara de la naranja suele estar cubierta de gérmenes, bacterias y restos de tierra . Cuando la pelás con las manos, todo eso puede pasar directo a la pulpa , que es la parte que comemos.

pelando naranja

Por otro lado, también podemos contaminar la fruta con los gérmenes de nuestras manos. Si no te lavaste bien antes, los microbios que tenés encima terminan en la naranja y después, en tu boca.

Por qué advierten que no hay que pelar las naranjas con las manos

Pelar una naranja con las manos sin lavarla antes puede ser una puerta de entrada para bacterias y virus.

Pero eso no es todo, ya que la superficie rugosa de la cáscara hace que los restos de suciedad y microorganismos se adhieran con facilidad. Al romper la cáscara, esos gérmenes pueden pasar a la parte comestible.

naranja cuchillo

Por estas razones, es que aconsejan que la forma ideal de pelar una naranja es con un cuchillo, aunque antes se deben lavar la fruta y las manos.

Es así que hay consejos de cómo pelar correctamente una naranja. La forma ideal para pelar una naranja es usar un cuchillo limpio. Sin embargo, se debe hacer una buena limpieza de la fruta y de las manos antes de sacar la cáscara.

De esta manera, se reduce el riesgo de ingerir bacterias o sustancias químicas que pueden afectar la salud.

Los consejos para consumir la naranja de forma segura

Lavá bien la fruta antes de pelarla.

Usá un cuchillo limpio para hacer un corte inicial y facilitar el pelado.

Evitá pelar la naranja con las manos si no tenés acceso a agua y jabón para lavarte antes y después.

Si vas a preparar jugo, asegurate de limpiar la superficie de la fruta para evitar que los residuos pasen al exprimidor.

Los jugos con frutas naturales para hidratarse en los días de calor

La hidratación resulta importantísima para el funcionamiento del organismo. Mantener el equilibrio de líquidos impacta en la energía diaria, la concentración, la regulación de la temperatura y el rendimiento físico. Aunque el agua ocupa un lugar central, no es la única opción válida para hidratarse.

Especialistas en nutrición y salud señalan que existen bebidas que también aportan líquidos y, en algunos casos, nutrientes útiles para situaciones puntuales.

licuados de frutas.jpg

Instituciones como la Mayo Clinic y MedlinePlus explican que la hidratación adecuada no depende solo de beber grandes volúmenes de agua, sino de elegir líquidos acordes al contexto, como la actividad física, el clima o un cuadro de malestar general. El objetivo consiste en sostener un aporte regular de líquidos sin sumar excesos innecesarios de azúcar o cafeína.

Infusiones, leche y opciones naturales que reemplazan al agua

-Infusiones sin cafeína: figuran entre las opciones más recomendadas para sumar líquidos con variedad. Manzanilla, menta, hibisco o rooibos aportan agua y compuestos antioxidantes, sin el efecto estimulante de la cafeína. Según MedlinePlus, estas bebidas hidratan sin generar pérdida adicional de líquidos.

-Agua de coco: este líquido contiene potasio y magnesio, presenta bajo aporte calórico y ofrece un sabor suave. Desde la Cleveland Clinic destacan su utilidad tras el ejercicio, aunque recuerdan que no reemplaza al agua en el consumo diario.

-La leche: tanto de origen animal como vegetal, también suma hidratación. Investigaciones de la Harvard T.H. Chan School of Public Health indican que la leche aporta líquidos junto con proteínas y micronutrientes. Las versiones descremadas o semidescremadas permiten obtener estos beneficios sin exceso de grasas saturadas, lo que resulta útil después de la actividad física.

-Jugos de frutas diluidos: constituyen otra posibilidad. Al mezclarlos con agua en partes iguales, se reduce la carga de azúcar y se incrementa el volumen de líquido ingerido, lo que favorece la hidratación sin impacto metabólico elevado.