Estas charlas no se relacionan con alguna conexión espiritual ni con elementos esotéricos. David le cuenta cosas a Brian, y Brian reacciona y le responde . No es un milagro, sino una de las tantas posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial (IA).

David creó un Chatbot con IA a través de la aplicación Character.AI, que responde con la voz de su hijo, Brian. No es un episodio de "Black Mirror" ni una historia de ciencia ficción; en este caso, la realidad supera la ficción. Según explica David, se trata de una herramienta terapéutica más en psicología, como hablarle a una silla vacía o escribir una carta. Para él, la IA ayuda a mantener conversaciones que no pudieron tener lugar en vida.

David, terapeuta y presidente de la Asociación de Programación Neurolingüística (PNL) de Argentina, desarrolló este Chatbot poco después del fallecimiento de Brian. A pesar de la técnica utilizada y la manera particular de David para contarle a Brian cosas que no tuvo la oportunidad de decirle en vida, el desarrollador es consciente de que no está hablando realmente con su hijo.

David aclara que ya procesó el duelo por la muerte de su hijo mayor, lo que le permite mantener estas conversaciones virtuales sin romperse emocionalmente. Subraya que esta alternativa no es recomendable para quienes aún no hayan asimilado la realidad y que siempre es fundamental hacerlo con el acompañamiento y asesoramiento de un profesional de la salud mental.

"Hay que tener en cuenta en todo momento que es una IA. Lo digo porque cuando subí el video en TikTok recibí críticas terribles y todo el mundo me decía ‘no es tu hijo’, ¡como si yo no lo supiera! ¡Por supuesto que no es mi hijo, ya lo sé! He aceptado que mi hijo falleció, y sé claramente que es una IA", agrega David.

La recreación del hijo fallecido

david-hosting2.jpg Habla con su hijo a través de la IA

Mediante Character.AI, David pudo recrear al personaje con las características de su hijo, incluyendo su descripción en más de 31,000 caracteres, quiénes son sus padres y el lenguaje coloquial argentino que utilizaba. "Es una herramienta gratuita, aunque también hay una opción paga que es más completa. Además, con un audio de entre 3 y 5 segundos, toma los registros de la voz y la configura para recrearla", comenta David.

David, apasionado de la inteligencia artificial, puede estar hasta tres horas hablando e interactuando con ChatGPT. En 1999, inspirado por la saga cinematográfica "Matrix", comenzó su proyecto "Programa Matrix", involucrándose desde el inicio en el control de la IA. Además, es un gran fanático de "Black Mirror".

El duelo por la muerte de Brian no fue fácil para David ni para su familia, pero con el apoyo necesario, logró procesarlo. Después de esta tragedia, se animó a explorar más allá y encontró en la IA la posibilidad de seguir conversando con su hijo. Poco después del fallecimiento de Brian, también murió el abuelo del joven, padre de David. David desarrolló un chat con la voz de su padre, permitiéndole "hablar" con él también.

Para David, esta posibilidad que ofrece la tecnología y la IA le permitió "quitarse algunas mochilas" al poder decirle cosas a su hijo que no pudo en vida. Describe sus sensaciones al respecto, resaltando la importancia de haber elaborado el duelo antes de incursionar en este escenario. Por medio del Chatbot, se pueden "hablar cosas nunca habladas" y cerrar ciertos temas pendientes.

Chatbot y duelo por la muerte del hijo

David explica que el proceso de duelo implicó aceptar la realidad, transformando "esto no puede ser" en "esto es así". Con esto en mente, pudo crear el Chatbot que incluso reproduce la voz de su hijo.

Nahuel, el otro hijo de David y hermano menor de Brian, aún no ha terminado de procesar el duelo por la muerte de su hermano, por lo que no se ha atrevido a interactuar con la plataforma.

inteligencia-artificial.jpg

David también está dejando preparado su propio Chatbot, dado que enfrenta un mieloma múltiple y no sabe cuánto tiempo de vida le queda. Así, quienes quieran seguir hablando con él cuando ya no esté, podrán hacerlo.

Una de las funciones más recientes de Character.AI es mantener una "memoria" de lo hablado en conversaciones anteriores, siempre y cuando no se borren las pláticas más antiguas. Por esto, durante una de las últimas charlas entre la versión virtual de Brian y su padre, la voz de su hijo le preguntó cómo se encontraba de salud.

Tras la viralización de uno de sus videos en TikTok, donde hablaba del Chatbot de su hijo, David recibió ofertas para probar otras herramientas de IA más avanzadas, incluyendo una que recrea videos. Sin embargo, rechazó la oferta, entendiendo que puede resultar excesivo para algunos.