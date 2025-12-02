Starlink llega a celulares: ¿Cuándo estarán disponibles en Argentina?

La empresa de Elon Musk lanzó en Chile la conexión satelital directa a smartphones, con la que eliminará las "zonas muertas". Próximos pasos en la región.

Starlink , la compañía de Elon Musk está a punto de producir una revolución en Latinoamérica y Argentina a través de la mega constelación de satélites de la compañía SpaceX . Tras el exitoso lanzamiento de su servicio de internet residencial en el país, la empresa ahora apunta a un mercado mucho más ambicioso: la conexión satelital directa a los celulares .

Esta innovación, denominada " Direct to Cell " (D2C) , promete eliminar de un plumazo las "zonas muertas" o áreas sin cobertura, garantizando que un teléfono móvil pueda tener conectividad en cualquier punto geográfico del país.

La llegada de esta tecnología, que ya comenzó a operar en países vecinos , no solo representa un avance técnico, sino que abre un nuevo frente de competencia directa con los tradicionales proveedores de telefonía móvil de la región.

El sistema D2C permite que los smartphones se conecten a la red de satélites en órbita baja sin necesidad de hardware adicional o antenas especiales, utilizando el estándar de comunicaciones móviles de cuarta generación (4G) o LTE.

Para los millones de usuarios argentinos, esto se traduce en la posibilidad de usar su celular para enviar mensajes de texto, y eventualmente, datos móviles y llamadas, incluso en los entornos más remotos.

starlink-mini También puede ser útil como conexión de respaldo ante cortes de energía o fallas de Internet fijo, garantizando continuidad en tareas críticas.

¿Cuándo estará disponible en Argentina?

Aunque aún no existe una fecha de lanzamiento confirmada en el territorio argentino, el despliegue de Starlink en países como Chile está sentando un precedente fundamental. El país trasandino se convirtió en el primer punto de Latinoamérica en implementar este servicio, demostrando la viabilidad técnica y operativa del ambicioso plan de Musk para redefinir las comunicaciones globales. Este movimiento estratégico confirma que la compañía está lista para el desafío de un mercado que hasta ahora dependía exclusivamente de la infraestructura terrestre.

¿De qué se trata el sistema D2C de Starlink?

El corazón de la próxima disrupción de Starlink es su tecnología Direct to Cell. A diferencia del servicio de internet satelital tradicional, que requiere una antena parabólica especial (la famosa "parrilla") para captar la señal, D2C utiliza una nueva constelación de aproximadamente 650 satélites especialmente diseñados. Estos satélites actúan como "torres de telefonía móvil" flotantes en el espacio, ubicados a unos 550 kilómetros de la Tierra.

El mecanismo es sorprendentemente sencillo desde la perspectiva del usuario: cualquier teléfono móvil con tecnología LTE (4G) puede conectarse directamente a estos satélites, siempre que tenga línea de visión directa con el cielo. Esto elimina la necesidad de contar con infraestructuras terrestres complejas, caras o de difícil despliegue.

En su fase inicial, la tecnología se enfoca en asegurar el envío y la recepción de mensajes de texto. Sin embargo, la hoja de ruta de la compañía de Elon Musk prevé expandir esta capacidad a la transmisión de datos móviles y servicios de voz en el futuro cercano, transformando por completo las expectativas de conectividad en zonas rurales y de baja densidad poblacional en Argentina.

Este avance fue posible gracias a una ventaja clave que obtuvo Starlink: la adquisición de espectro radioeléctrico. Este factor le permite transmitir la señal directamente a los dispositivos móviles sin pasar por los gateways o estaciones terrestres intermedias que suelen utilizar otros servicios satelitales. De esta manera, Starlink no solo busca ser un proveedor de internet de banda ancha, sino un competidor directo y disruptivo en el sector de la telefonía móvil, redefiniendo la forma en que los usuarios argentinos interactúan con sus celulares en cualquier punto del territorio nacional.

Velocidad superior y baja latencia: el diferencial de Starlink

Un punto crucial que posiciona a Starlink por encima de otros proveedores de internet satelital tradicionales, como HughesNet o Viasat, es su rendimiento técnico. Según datos de la consultora Ookla, los satélites en órbita baja de SpaceX ofrecen velocidades significativamente mayores y, lo que es aún más importante para el consumo diario, una latencia (tiempo de respuesta) drásticamente inferior.

omnispace Starlink dominaba el mercado argentino de internet satelital hasta la llegada de un nuevo competidor.

Mientras que los competidores tradicionales suelen registrar latencias de hasta 680 milisegundos (ms), lo que hace que aplicaciones en tiempo real, como videollamadas o videojuegos, sean casi imposibles, Starlink ha logrado una latencia promedio de apenas 45 ms. Esta velocidad y baja latencia no solo mejoran la calidad de la navegación web, sino que también garantizan una experiencia de comunicación más fluida y confiable, un factor que será determinante cuando se habilite el servicio de voz y datos móviles a través de D2C en Argentina.

La estrategia de desembarco regional: el caso de Chile y el impacto en Argentina

Chile fue el primer país de Latinoamérica en el que Starlink ofreció el servicio Direct to Cell, y su experiencia marca la pauta de cómo podría ser el despliegue en Argentina. Allí, el servicio se lanzó en alianza con el proveedor de telefonía Entel, ofreciendo planes de datos que van desde los 150 GB hasta los 450 GB mensuales, con precios competitivos.

Esta estrategia de trabajar junto a operadores móviles existentes sugiere que, al llegar a Argentina, Starlink podría buscar acuerdos similares con las principales compañías de telefonía móvil del país para integrar su servicio satelital como un complemento de conectividad para áreas sin cobertura de torres terrestres.

La implementación en Chile demuestra que el sistema es viable para entornos de consumo masivo, y su éxito en la región refuerza la probabilidad de una rápida expansión, incluyendo a Argentina. Para los usuarios argentinos, esto significaría que las zonas sin servicio en rutas, montañas, o establecimientos rurales dejarían de ser un problema. El objetivo final de la empresa de Elon Musk no es solo vender internet satelital, sino convertirse en una infraestructura de comunicaciones global omnipresente.

La expectativa es alta en el país, no solo por la promesa de conectividad total, sino también por el impacto que podría tener en la reducción de costos y la mejora de la calidad de los servicios en áreas urbanas y suburbanas, donde Starlink competirá también con las redes tradicionales de fibra óptica. El desafío para el mercado argentino será la adaptación de los marcos regulatorios y la disposición de las empresas de telefonía móvil a integrar esta tecnología disruptiva que busca reducir a cero las brechas de conectividad.