Tuvo hepatitis, la salvaron y trabaja en el hospital

“Cuando llegué al Garrahan me explicaron todo lo que me pasaba. Si no venía, de esa noche no pasaba ”, recordó la joven en un comunicado difundido por la institución.

Hospital Garrahan La joven pasó por 17 cirugías y nueve meses de internación en el Hospital Garrahan.

Dado el estadio de la enfermedad, Pérez ingresó en lista de espera para un trasplante. Tras una primera intervención, que su cuerpo rechazó, distintas complicaciones la llevaron a pasar por 17 cirugías y nueve meses de internación.

A una década de aquel diagnóstico, las intervenciones quedaron atrás y “gracias a los cuidados” que recibió, lleva una vida con normalidad: entre otras actividades, practica natación y trabaja en el área de ropería del mismo hospital que la trató.

“Ellos me salvaron una y otra vez durante la internación, después del alta y hasta hoy inclusive. Tengo quienes me quieren y me cuidan, trabajo de costurera que me encanta y siento que le devuelvo un poco de todo lo que el hospital me dio y me sigue dando”, expresó la chica,

“Lo primero que hice fueron sábanas para los quirófanos y fue increíble. Las usé en tantos ingresos a quirófano y ahora las estoy confeccionando, pensaba”, recordó Julieta. Y agregó: “Me sentí feliz porque me ayudó a ver todo lo que superé hasta llegar acá, a valorar lo que tengo”.