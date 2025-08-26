Ubica a cualquier persona solo con su número de teléfono: la guía fácil

En este artículo, te proporcionamos una sencilla guía para saber la ubicación de cualquier persona sólo con su número de teléfono .

En el sitio oficial de McAfee, reconocida compañía de software especializada en seguridad informática , se subraya que, entre otros beneficios de compartir nuestra ubicación a través del teléfono celular , puede mencionarse el hecho de que resulte ventajoso hacerlo cuando estamos en un sitio nuevo que no conocemos bien y queremos que nuestros familiares sepan que estamos bien. Entonces, ¿cómo saber la ubicación de cualquier persona sólo con su número de teléfono ?

Lo cierto es que la opción Compartir ubicación es una función que está disponible en muchos tipos de dispositivos ( smartphones , tablets, cámaras digitales, relojes deportivos inteligentes). Y es clave que este cuente con aplicaciones móviles como WhatsApp o Google Maps.

Para saber la ubicación de cualquier persona sólo con su número de teléfono es necesario que esta cuente con aplicaciones como WhatsApp o Google Maps en su celular . Para activar las respectivas funciones de localización, hay que cumplir con determinados pasos para configurarlas. ¿Cuáles son?

¿Cómo compartir nuestra ubicación a través del WhatsApp?

Abrir el chat con la persona con la que deseamos compartir nuestra ubicación .

con la que deseamos compartir . Tocar el ícono de Adjuntar (el clip) en la barra de texto.

Seleccionar Ubicación .

. Elegir Enviar mi ubicación actual o Compartir ubicación en tiempo real si queremos que la persona vea nuestra ubicación durante un período de tiempo.

actual o en tiempo real si queremos que la vea ubicación durante un período de tiempo. Así, la persona podrá ver nuestra ubicación en el mapa directamente en el chat.

¿Cómo compartir nuestra ubicación a través del Google Maps?

Abrir la app de Google Maps.

Tocar el ícono de nuestro perfil en la esquina superior derecha.

Seleccionar Compartir ubicación .

. Elegir con quién deseamos compartirla. Podemos hacerlo ingresando el número de teléfono de la persona si tiene una cuenta vinculada a Google o usando una aplicación como WhatsApp para enviarla directamente.

¿Cómo compartir nuestra ubicación a través de Instagram?

Abrir la aplicación de Instagram en nuestro teléfono móvil.

Dirigirnos a mensajes directos y entrar al chat deseado.

Pulsar el signo de más.

Seleccionar Ubicación .

. Verificar que la ubicación sea correcta. De lo contrario, seleccionar Buscar un lugar para ingresar la dirección exacta.

sea correcta. De lo contrario, seleccionar Buscar un lugar para ingresar la dirección exacta. Seleccionar Compartir tu ubicación.

Para dejar de compartir esta información antes de que culminen los 59 minutos, pulsar Ver y luego Dejar de compartir ubicación. Cabe remarcar que, a diferencia de WhatsApp, que permite compartir la ubicación en intervalos de 15 minutos, 1 hora y 8 horas, Instagram restringe esta opción a un máximo de 59 minutos.

Por otra parte, desde Google Play también se puede descargar la aplicación iSharing, app de seguimiento de ubicación mundial que permite que, con un localizador de celular y gps localizador, se pueda garantizar la seguridad de los miembros de la familia y rastrear celulares por el número mientras uno se mantiene conectado en tiempo real. Según esa empresa, iSharing es un gps localizador de celular familiar diseñado para la seguridad de los niños y la tranquilidad de los padres.