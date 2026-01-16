X (Twitter) caído: qué está pasando con el corte global de la red social

La plataforma de Elon Musk presenta fallas masivas en todo el mundo y los usuarios no pueden publicar ni cargar el inicio.

La red social X (anteriormente Twitter) atraviesa una jornada caótica a nivel mundial tras reportarse una caída generalizada en sus servicios . Este viernes, cerca de mediodía, millones de usuarios en distintos continentes se encontraron con la imposibilidad de actualizar sus cronologías o enviar mensajes directos.

El apagón digital generó una migración inmediata hacia otras plataformas para reportar la situación.

El fallo técnico parece afectar tanto a la versión de escritorio como a la aplicación para dispositivos móviles. Según los reportes iniciales, los usuarios pueden ingresar a sus perfiles, pero se encuentran con un mensaje de error que indica que "los posts no están cargando" .

Portales especializados en el monitoreo de servicios digitales, como DownDetector, mostraron un pico abrupto de reportes en las principales capitales del mundo. La interrupción del servicio no distingue fronteras, afectando por igual a usuarios en Estados Unidos, Europa y América Latina.

caida twitter

Hasta el momento, la compañía liderada por Elon Musk no emitió un comunicado oficial detallando las razones técnicas del problema.

Sin embargo, analistas del sector sugieren que podría tratarse de una falla en los servidores centrales o un error durante una actualización de los algoritmos internos.

caida twitter1

Qué hacer si X no funciona en tu celular

Ante una caída de esta magnitud, existen algunas acciones básicas que los usuarios pueden realizar para descartar problemas locales. Aunque la falla sea global, es recomendable realizar las siguientes verificaciones:

Comprobar la conexión: Asegurate de que tu Wi-Fi o datos móviles funcionen correctamente probando otras aplicaciones.

Reiniciar la aplicación: Cerrar y volver a abrir la app de X puede solucionar errores temporales de carga.

Limpiar el caché: En dispositivos Android, borrar los datos temporales de la aplicación suele ayudar a restablecer funciones trabadas.

Verificar actualizaciones: Es fundamental tener instalada la última versión disponible en Play Store o App Store para evitar errores de compatibilidad.

Cómo consultar el estado oficial del servicio

Existen herramientas externas muy confiables para saber si el problema es general o personal. El sitio DownDetector es la referencia principal, ya que se nutre de los reportes en tiempo real de los propios internautas. Si observás un mapa con manchas rojas intensas, significa que el servicio está sufriendo un corte de gran escala y solo resta esperar a que los ingenieros de la empresa solucionen el desperfecto.

Históricamente, este tipo de caídas suelen resolverse en un lapso de entre dos y cuatro horas, dependiendo de la gravedad del fallo en la infraestructura de red. Mientras tanto, los especialistas sugieren no intentar forzar el inicio de sesión repetidamente, ya que esto podría derivar en bloqueos temporales de las cuentas por razones de seguridad.