Cientos de millones de virus caen del cielo a cada rato

Si hay virus en el suelo y en el agua, también los hay en el cielo. No se pueden ver ni sentir, pero ahí están. Lo que no nos podríamos imaginar es la cifra. Los científicos acaban de descubrir que cientos de millones de virus se depositan cada día sobre la capa más baja de la atmósfera. El estudio ha sido publicado en la revista International Society for Microbial Ecology Journal.