Cipo necesita los tres y una manito del Rojo

El Rojo, necesitado

El equipo neuquino tendrá una nueva misión fuera de la provincia cuando visite a Rivadavia de Lincoln con el arbitraje del marplatense Darío Martínez Rojas. En la última fecha igualó como local ante Sansinena, por lo que ahora buscará recuperar algo de lo perdido en casa ante los bonaerenses.

Independiente tiene la clara misión de sumar todo lo que pueda antes del arranque de la reválida para no tener que sufrir con los descensos el próximo año.

El entrenador Diego Trotta no podrá contar con Mario Ávila, lesionado en el último juego, y llegará con Lautaro Villegas entre algodones por un duro golpe que sufrió el viernes ante Sansinena. Marcos Vergara, juvenil del club, será el reemplazante del cordobés. Villegas llega con un pequeña molestia pero que no le impedirá estar desde el arranque.

Por su parte, Rivadavia está quinto con 16 unidades, a un punto de Cipolletti, por lo que saldrá a la cancha con el único objetivo de ganar para disputar ese lugar en la tabla de posiciones.

En este escenario, Independiente se puede convertir en juez y darle una mano al Albinegro en caso de que le pueda sacar un empate o un triunfo.

Cipo, a ganar o ganar

Cipolletti, por su parte, ya agotó todo tipo de licencia y está obligado a ganar para el partido de esta noche ante Alvarado en La Visera.

A las 21 está confirmado uno de los compromisos más trascendentales de la 15ª fecha entre dos verdaderos candidatos pero con presentes distintos.

Al dueño de casa todavía le alcanza para estar entre los clasificados, pero aún deberá quedar libre y por eso le importa lo que haga Rivadavia de Lincoln ante el Rojo. Un condimento extra para la formación de Henry Homann, que más allá de todo no tiene otro camino que no sea la victoria.

Sin embargo, no es una misión sencilla para el Albinegro, cuyo último éxito en casa se remonta al 19 de octubre, de manera agónica contra Deportivo Madryn.

Con respecto al equipo, Gastón Valente cuenta como baja en la formación de los rionegrinos ya que vio la quinta amarilla el viernes por la noche en Bahía Blanca y está suspendido. El otro que no estará es Gustavo del Prete, informado por el árbitro Marcelo Sanz a causa de una protesta cuando el jugador estaba en el banco de suplentes.

En la delantera habrá tridente ofensivo compuesto por Germán Weiner, Matías Sosa y Jorge Piñero da Silva. Así, Matías Carrera volverá de marcador de punta.

La visita, que se movió ayer en cancha de Sapere, no dio pistas de los once que pondrá en el Alto Valle, aunque se espera que sea similar a los que dejaron pasar una buena chance de despegarse en la última fecha ante Madryn, con el neuquino Gonzalo Lucero entre los titulares.

El Federal empieza a cerrar su primera etapa y Cipo quiere estar entre los cuatro primeros.

"Se nos terminan las oportunidades y necesitamos ganar urgente”.Jorge Piñero da Silva. Delantero de Cipolletti

2 completan la fecha

Deportivo Roca visitará al líder Ferro de Pico a las 21 mientras que Sansinena recibirá a Villa Mitre de Bahía a partir de las 17.

Lucero: “Vamos a salir a buscarlo”

Uno de los protagonistas de Alvarado en el importante duelo ante Cipolletti será el neuquino Gonzalo Lucero, que supo vestir la camiseta de Independiente la última temporada y ahora se asentó como titular en el equipo que dirige Mauricio Giganti.

“Va a ser un partido muy duro porque ellos están peleando la clasificación y nosotros queremos confirmarla, así que nadie va a regalar nada”, analiza el joven de Plottier, que aprovechó su arribo a la región para visitar a su familia.

El volante se fue asentando en el Torito, y luego de algunas fechas en el banco, se ganó un lugar entre los titulares. “Me fueron llevando de a poco y hoy ya me siento parte del equipo, con confianza y aprovechando las oportunidades que me da el técnico”, explicó Lucero.

El ex Rojo todavía no pudo convertir en La Visera y espera que este sea su debut. De todas maneras, sabe que no será nada fácil. “El que golpee primero puede ser el ganador. Nosotros desde el minuto cero vamos a salir a buscar el resultado. Calculo que ellos también, así que va a ser un partido lindo”, completó el zurdo.

Lucero será titular por la franja derecha del ataque de Alvarado, intentando aprovechar su perfil cambiado y su velocidad para desnivelar y complicar a la defensa albinegra.