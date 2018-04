Con la depuración al plantel que se llevó a cabo desde la eliminación en el Federal A, la nómina quedó diezmada.

La intención del club es subir algunos nombres que vienen empujando desde la Liga Confluencia, como son los casos del delantero Enzo Romero y del defensor Agustín Midolini, reincorporado recientemente de su préstamo a Argentinos del Norte y antes a Pacífico de Neuquén.

De la lista original, quienes no tienen problemas para ser tenidos en cuenta por Germán Alecha son Emanuel Morales (mediapunta, volante ofensivo), Walter Ríos (mediocampista por izquierda), Luciano Loncomán (delantero) y Julio Sánchez (defensor). Son los que se sumaron a la pretemporada hace casi un año y siguen en el club.

Junto a ellos están Juan Strak, Gustavo del Prete, Matías Carrera, Ezequiel Ávila, Matías Alasia, Facundo Crespo, César Medina, Damián Jara, Nelson Seguel, Jonathan Morales, Gastón Valente y Matías Sosa.

La semana pasada, el grupo modificó la rutina. Ya no se dividen con tareas específicas por la mañana en La Visera, sino que entrenan de tarde junto con el resto de los jugadores de la Liga. La idea del cuerpo técnico sigue siendo reunir a unos 20 jugadores en la previa a la Copa, cuando esté la lista definitiva, para buscar la puesta a punto y definir el once para viajar a Cutral Co.

Por el momento, todo es incertidumbre y se acrecienta el escepticismo de jugar el partido antes del inicio de la Copa del Mundo.

17 jugadores de la lista del Federal A disponibles

En la suma se cuentan tres arqueros y varios juveniles que ni siquiera han tenido su estreno oficial en la Primera del ascenso con el Albinegro.