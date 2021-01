Cipolletti tendrá su edición local del Lollapalooza

De a poco comienzan a flexibilizarse las actividades culturales en Cipolletti, y aprovechando el verano y las tardes cálidas, el predio del Autocine arranca con la implementación de un nuevo espacio multicultural dedicado a ser la sede de varias actividades artísticas, siempre cumpliendo con los protocolos correspondientes para evitar las aglomeraciones de personas. En este caso será la sede de la cuarta edición del festival de música regional "Esto no es CipoPalloza", haciendo referencia al festival Lollapalooza que gira por el mundo entero. El objetivo es fomentar un espacio para que las bandas regionales puedan subirse al escenario y demostrar lo que mejor saben hacer.

"Este festival arrancó hace un tiempo en La Casa de la Bodega, y se llamó en un primer momento CipoPalooza, pero desde la organización del Lollapalooza nos contactaron y nos advirtieron que no se podía utilizar su marca para evitar problemas legales, entonces haciendo un juego de palabras y para que quede bien claro, lo bautizamos Esto no es Cipopalooza. Esta será nuestra cuarta edición y bajo un sistema novedoso y diferente por el Covid, pero que tendrá su esencia especial porque es la forma de volver a tocar", explicó Cesar Agüero, manager de Vrule y organizador del evento.

vrule.jpeg Vrule pondrá todo su rock en el festival.

Cesar contó que en épocas como esta, no queda otra que adaptarse. “Las bandas hace muchos meses no pueden tocar, y no queda otra más que adaptarse. Si todo sale bien, ya estamos pensando más evento a futuro con grupos controlados", dijo.

El encargado del predio, Vicente González, contó a LM Cipolletti que la idea es reconvertir el predio del Autocine es un espacio multicultural, y agregar iniciativas artísticas bajo sistemas de burbujas, para que la ciudad tenga un espacio de encuentro seguro.

"El evento está habilitado por el Municipio y podrán ingresar grupos de hasta cuatro personas por auto, con una capacidad total de 96 vehículos. El sonido será transmitido por frecuencia de radio directo a los autos para evitar que exista sonido al aire libre y que los vecinos se quejen, como ya nos pasó anteriormente. Todo está controlado y seguro, pero además fiscalizado por la municipalidad”, indicó.

patio.jpg La banda Patio, que combina rock y cumbia, también dirá presente en el festival.

Agregó que el jueves 18 también se realizará en ese mismo lugar un encuentro de yoga y taichí, para que de a poco se revalorice el predio con diversas actividades.

Las entradas para el festival musical cuestan 400 pesos por persona y se pueden adquirir con cualquier integrante de las bandas o en el local de Clave de Sur, ubicado en Miguel Muñoz 72.