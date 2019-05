Clausuran el tobogán más alto de Europa por caídas y heridos

Un caso que el Ayuntamiento alegó que era “puntual”, pero que, ante las críticas que despertó, le ha llevado a replantearse el proyecto. Además, asegura que la rampa contaba con todas las garantías de seguridad. Algo que desmintieron las propias imágenes, que probaban que varios obstáculos dificultan su uso. ¿Qué fue lo que salió mal? Una de las preocupaciones que ya vieron los propios vecinos, es la altura. Y es que, según comentaban algunos asistentes en las redes, tirarse es cosa de “valientes”, debido a la gran inclinación que tiene la estructura. En cuanto al famoso video viral que corrió por las redes, desde el gobierno local se explicó que la mujer adquirió esa velocidad porque bajaba acostada. Algo que, sin embargo, no está prohibido. El cartel en la entrada del tobogán indica que está prohibido que la utilicen menores de 12 años que no estén acompañados de un adulto, pero no restringe que uno pueda hacerlo recostado.