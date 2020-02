Comentario machista de Recondo causó repudio en las redes

Cada cuál dijo lo suyo y expuso sus teorías respecto al inocultable crecimiento de la "comida rápida". Dieron sus puntos de vista Iudica, “Chiche” Gelblung, el abogado Mauricio D’Allesandro, hasta que llegó el turno de Gastón Recondo, el colega que también se desempeña en TyC Sports.

Una de las conclusiones fue que "esto sucede porque la mujer antes no trabajaba". Para colmo, el periodista ligado sentimentalmente a River echó leña al fuego y lanzó un comentario que causó indignación entre los televidentes y en las redes sociales: "Mi madre llegaba a las 9 de la noche de trabajar e igual cocinaba".

Como si fuera poco, minutos antes, el periodista deportivo aseguró que "igual tienen tiempo para ver series de Netflix".

¿Por qué es tendencia? on Twitter "Recondo":

Porque aseguró que ahora la gente no tiene tiempo para cocinar pero si para ver series en Netflix y lo más interesante es la cara del ignoto que está a su derecha prestando atención como si estuviera escuchando a Einstein. pic.twitter.com/IIhufnjP7e — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencja) February 13, 2020

"Se perdieron hábitos que nos hacían bien", ahondó en su controvertida exposición y agregó: "ahora se cree que el tiempo es para uno". Consciente de las quejas que se venían, Recondo pidió que no lo traten de machirulo y dijo que: "No hay nada mas reconfortante que abrir la puerta de tu casa y que haya olor a comida".

No obstante, cabe señalar que Recondo no fue el único que dijo frases reprochables. "El hombre no sabe cocinar", aseguró el letrado, D'Alessandro, y Chiche la remató con un también polémico "si la mujer gana más, se termina la pareja". Y sí, se armó polémica grande tras semejantes apreciaciones.

