Comerciantes de Neuquén y Centenario harán un "autazo"

Sin embargo, aseguró que el problema actual se desencadena por la decisión "del gobierno que les permite trabajar una hora más por vender alimentos". "Pero además venden un montón de otros rubros que los pequeños comerciantes también, pero no podemos trabajar", agregó.

Es por eso, que López asegura que la competencia es desleal, ya que "les queda una hora de exclusividad todos los días por vender una serie de productos que en realidad no son esenciales". Dichos productos hacen referencia a celulares, televisores, calefactores, ropa y productos de librería, entre otros.

La principal queja por el horario, se va por aquellas personas que "salen a las 18 de trabajar y se quiere comprar un celular, no tiene muchas opciones. Tiene que ir al hiper sí o sí".

Claro, el rencor por la situación, viene desde el comienzo de la cuarentena, cuando "todos los pequeños negocios" estaban "cerrados menos los supermercados". Además, aclaró: "Nuestros clientes leales no tienen donde comprar".

La solución que ve López y el resto de los comerciantes centenarienses, ante la situación es: "Si nosotros no podemos vender, que ellos por lo menos vendan solo alimentos, que no vendan los otros artículos". Según entienden, lo justo sería que "los vendan cuando haya armonía en la competencia".

Sin embargo, la respuesta del municipio fue que "el control de la mercadería que se vende no es su responsabilidad". Aunque, según admitió López, no fueron todas malas desde la intendencia de Centenario: "Nos condonaron tres meses de licencia comercial, que ayuda un poco pero si trabajáramos podríamos trabajar nuestras obligaciones. No queremos que nos regalen nada".

En medio de esta situación que denuncian, los distintos comerciantes de la zona se están organizando como forma de protesta. "Estamos usando la tecnología para crear rápidamente grupos de WhatsApp y demás". La idea de los comerciantes es hacer una caravana en autos el 9 de Julio a las 16 en la Plaza Luis de Centenario. "Tenemos que llegar a esta medida porque no solo es esta hora de diferencia, sino que es una situación muy difícil de mantener", explicó.

La idea de la manifestación es que sea "sin que haya acercamiento social, con las medidas como barbijo, sin hacer tumultos de gente". La situación, según aseguró López afecta a muchas pymes de la ciudad cuya situación económica "es muy complicada". También se sumarán comerciantes de la capital neuquina, que harán la manifestación el mismo día y al mismo horario en la Plaza de las Banderas.