“Estos meses han sido aguantar y no bajar la calidad como fuere”, asegura. La cuarentena ha obligado a los comerciantes de todos los rubros a tomar medidas para poder sortear la crisis, pero si hay algo que destacar en la radiografía neuquina es la capacidad de algunos para innovar y seguir abiertos. “En principio, desde lo personal, cuando todo esto arrancó me grabé dos palabras y me las repetía todo el tiempo: paciencia y optimismo. Eso es lo que nos sostiene a mí y a este equipo de trabajo”, explica Tamara, dueña del restó (también dedicado al catering) que se ubica en la esquina de Alcorta y Chaneton de la ciudad. Y cuando habla de equipo se refiere a las tres personas que trabajan en la cocina y a su compañera que se encarga de la administración de la empresa.