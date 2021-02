Comerciantes rechazan el control municipal por horarios de cierre

Dijo que plantean una resistencia pacífica ante lo que consideran los avances sobre sus derechos de poder trabajar . “No podemos cerrar los comercios porque el gobernador o el intendente no nos dejen trabajar cuando se sabe que los contagios no se realizaron en pequeños comercios”, señaló el comerciante.

Robles aseguró que impedirán que los inspectores municipales lleven adelante multas o clausuras “a almacenes o kioscos porque tienen abierto hasta las 22 cuando dejan que el casino funcione hasta la una de la madrugada”.

Señaló que el impuesto que deben afrontar es el de retributivos y los ítems que están dentro de la boleta de Calf en concepto de alumbrado público e importe de capitalización. “Las boletas de Calf llegaron prácticamente con los mismos importes del período anterior a la pandemia. A una heladería le llegó 1.500.000 de pesos”, aseguró.

Dijo que se concentran frente a un comercio porque hace un par de días, dos supuestos inspectores municipales, quienes no se identificaron, pretendían clausurar el mercado por estar abierto a las 22. Ahí fue cuando un grupo de los comerciantes se acercaron para impedirlo.

“Si no nos van a ayudar, por lo menos queremos que nos dejen de hostigar. No le vamos a hacer caso, ni al gobernador ni al intendente porque no tienen derecho a dejarnos fundir porque no nos dejan trabajar”, agregó el comerciante.