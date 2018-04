Al tarifazo de luz se sumó este mes el del gas, impactando de manera muy negativa con incrementos que, en algunos casos y según el nivel de consumo, superaron el 200 por ciento al comparar las actuales boletas con las de diciembre.

En lo que refiere a la luz, el gran salto en el precio lo dieron los aumentos desmedidos que autorizó Nación en el costo de la energía que Cammesa les vende a distribuidoras como CALF, que en un año y medio alcanzó el mil por ciento.

“En energía eléctrica el incremento es exagerado. En Neuquén estamos teniendo problemas con muchos comerciantes que ya no saben cuál será el destino de su negocio, por tener que soportar tarifas tan elevadas. En algunos casos duplican lo que venían pagando”, señaló Pinto.

Para graficar el problema, basta con tomar el ejemplo de una panadería-confitería del centro neuquino que en diciembre pagaba $8000 de luz y este mes pasó a abonar $21.000. Se trata de La Sacaccia, cuya dueña explicó que por el momento no trasladaron los incrementos a los productos que venden porque pierden competitividad con los otros locales del rubro. Dijo, incluso, que en panificados y galletitas (elaborados una parte en horno a gas y otra con energía eléctrica) ofrecen precios más baratos que los supermercados y que esa es la manera de que no baje la cantidad de clientes. Sin embargo, calificó de “abusivos” los aumentos. En el caso del gas, la nueva boleta que le llegó fue de $2000, contra los $800 de la de diciembre.

p03-pieza.jpg

Otros casos

A unas cuadras de allí se encuentra la pizzería-bar Juanna, donde se recibieron boletas de luz con importantes incrementos, ya que ese local pagaba $3000 y ahora deberá desembolsar $6300, incluso con menos consumo. De gas se recibió una boleta de $1900, con un porcentaje de aumento similar al de la luz.

“Me llamó la atención lo caro que vino esto, teniendo en cuenta que todavía no empezó el frío”, dijo Marisa, dueña de este comercio de comidas. “Busco más precio en cuanto a los proveedores y compro menos cantidad para no desperdiciar, esas son algunas de las cosas que hacemos para paliar esta situación. Pero hay casos en que es imposible no trasladar estos costos a los precios de lo que vendemos”, advirtió.

Demasiado

Jorge, encargado del restó Zure, muestra las boletas que llegaron al negocio. La de luz supera los $16.000, cuando hace tres meses atrás rondaba los $6000. El monto del gas todavía no les llegó, pero saben que para la región el incremento se ubica en alrededor del 30 por ciento.

“Trabajamos en el día a día y buscamos la mejor manera de ir prorrogando los pagos para asimilar estos incrementos, pero el impacto se siente. Además, tuvimos una baja en la actividad de alrededor del 50 por ciento. Sabemos que hay locales que están cerrando y la verdad es que la situación es bien complicada”, dijo.

En el caso de Zure, se hizo una reducción en la carga horaria de algunos empleados y se prescindió de otros. “La salida que encontramos es adecuarnos a la situación, lanzar ofertas, promociones, innovamos de manera permanente con menús de pasos, pero la realidad es que la gente sale menos a comer y eso, junto con el aumento de los costos, hace todo muy difícil”, contó el encargado.

p03-f02-iluminacion-paseo-de-la-costa.jpg

--> ¿Qué es lo que pagan los usuarios en la boleta de luz?

Las boletas de luz, que generan un dolor de cabeza a los comerciantes y los hogares neuquinos en general, están compuestas de muchos ítems que inciden, en mayor o menor medida, en el monto final que se paga por el servicio de energía eléctrica.

Tomando como modelo una factura de $1000, $630 abona el usuario por el costo de la energía (cuyo precio lo fija Nación a través de Cammesa), $230 son impuestos de alumbrado público, tasa de concesión y espacio aéreo; y $140 es lo que cobra la cooperativa Calf por distribución. En un año y medio el costo de la energía, que es el principal componente de las boletas de luz, aumentó 1000 por ciento.

Con respecto al gas, en algunos comercios y hogares ya llegaron las nuevas boletas, que en el país tienen un incremento promedio del 40 por ciento y que en la región oscilan en porcentajes algo menores, dependiendo de las categorías.

Para los usuarios de menor consumo (categorías R1 a R23) los aumentos serán del 36 por ciento, los de consumo medio (R31 a R33) percibirán incrementos del 31 por ciento, y a los usuarios de mayor consumo (R34) les corresponderá un ajuste del 29 por ciento.