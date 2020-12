Por su parte, el diputado nacional por Cambiemos, Francisco Sánchez, mostró una postura en contra del proyecto de ly, que tuvo el respaldo del presidente Alberto Fernández. "Es un tema de salud pública pero no en la dimensión en que se lo quiere poner. Si hablamos de un estado de equilibrio psíquico y social, de ninguna manera el proyecto establece como se acompaña a las mujeres en algo que es innegable de lo que significa el trauma pos aborto, que claramente es un problema por el que pasan muchas mujeres y también los hombres, porque somos parte", declaró.

Para el legislador, los casos de aborto no punibles también representan un delito, incluso cuando la persona que busca adoptar es una niña violada. "A un delito que se cometió, como el de la violación, se le suma otro, que es el aborto", expresó.

A sus posturas se suman las opiniones de otras profesionales, que sumaron sus argumentos desde su formación. Desde la ley y desde la medicina, se producen distintos argumentos que permiten elaborar otras posturas en relación al proyecto de ley.

Yanina Boretsky, abogada y asesora legal de la Democracia Cristiana en Neuquén, afirmó que "no existe la interrupción en este caso porque cuando se interrumpe algo se puede volver a reanudar y acá cuando se interrumpe una vida eso no tiene vuelta atrás. Por eso es un slogan, una mentira llamarlo así". También se mostró en contra del aborto no punible: "No implica que no existe delito, lo que no hay es condena. El delito sigue estando porque el matar es un delito contra la vida".

Noemí Alemany, neonatóloga e integrante de la comisión directiva de Siprosapune, se mostró a favor de la legalización. "Es una práctica que viene desarrollándose desde hace muchos años en la clandestinidad y hay quienes pudieron acceder a partir de una situación económica más o menos adecuada a una práctica segura y, las que no, dejaron sus vidas o quedaron mutiladas", dijo y agregó: "Lo que trae esta ley es la posibilidad de igualdad, es el Estado el que va a llevar adelante este proceso. Y desde el punto de vista de la salud pública lo que se consigue es un aborto seguro".