Cómo disfrutar de Las Fiestas y no sufrir con los excesos

¿Cómo?

Una de las claves, no solo para el cierre anual obviamente, sino para todo el año es la "alimentación consciente".

La licenciada en Nutrición, Carolina Palmero, explica que el principal punto a tener en cuenta, antes de ingerir cualquier producto, es "tomar conciencia de que 'ese' alimento va a ingresar a nuestro cuerpo".

Entonces, ¿estamos seguros de su calidad?

"Más allá de las calorías", dice la especialista, "hay que tener muy en cuenta qué comemos y cómo. Yo recomiendo ahora para las fiestas, dos tips: incluir en la comida medio plato de verduras al menos, y frutas en el postre. Esto nos asegura ingerir fibras y menos alimentos grasos".

La verdura es relevante por su contenido de fibra para dar saciedad y también ayuda a que tanto las grasas y los hidratos de carbono de los alimentos no se absorban en nuestro organismo en su totalidad.

Palmero alerta también sobre los "ayunos" pre fiesta: "No hay que dejar de comer, para comer demás por la noche. Eso no es bueno, porque a la hora de comer es común que arrasemos con todo".

Por eso, es importante respetar las comidas diarias. Para evitar los "atracones" que derivan frecuentemente en problemas digestivos y hasta posibles intoxicaciones.

"En general aconsejo no dejar de ir a las reuniones sociales porque es necesario no solo nutrirse, también compartir y comer algo placentero. No privarse, pero ser consciente de los alimentos que estás incorporando a tu cuerpo. No intoxicarnos. A veces la gente se preocupa más por las calorías, pero no la calidad y a veces hay muchos químicos en los productos. Hay que elegir siempre lo natural", aconseja Palmero.

En esta época, cuando empieza el verano, sobrevienen las fiestas y las vacaciones, se suele dar rienda suelta a "los gustos" por las comidas y bebidas (sobre todo azucaradas o con alcohol), pero "hay que pensar que no es el fin del mundo... El pionono que hoy comés... lo podés comer mañana, no es necesario el exceso", agrega la especialista.

El consumo promedio de calorías para una persona, por día, suele rondar las 2000. Sin embargo, solo con la comida "festiva" se puede llegar a superar la ingesta de 3000 calorías, se advierte.

La nutricionista, experta en conducta alimentaria y que realizó diversas capacitaciones en la Universidad Favaloro, recomendó estar alertas ante:

- Las altas temperaturas y la conservación de los alimentos. "Mantener refrigeradas las comidas hasta el momento de servir", explica. Principalmente aquellas carnes con aderezos, mayonesa, crema, fiambres.

- Fundamental: el lavado de manos.

- Tener cuidado con las conservas: verificar que las latas no estén abolladas y lavarlas bien antes de abrir.

- Consumir mucha agua.

¡Ojo con las bebidas!

Tomar con moderación es clave en estas fechas, aunque a menudo todos solemos darnos un "permitido" que acarrea dolores de cabeza al día siguiente. Además de las calorías de la comida, alertan los expertos que las calorías del alcohol también suman.

El alcohol aporta "calorías vacías", es decir sin nutrientes. Por eso, se recomienda no comenzar a beber alcohol desde el minuto cero, sino reservarlo para el brindis. Palmero explica que con un día de anticipación se pueden elaborar bebidas saborizadas caseras, naturales, que refrescan y quitan la sed.

Mirá cómo preparar una rica limonada: en un litro de agua, cortar un limón en rodajas, se puede agregar algunas hojitas de menta fresca, hojas de stevia para endulzar y también un poquito de jengibre. Luego, solo dejar reposar.

Ideas frescas

- Pinchos de tomates cherrys, queso y albahaca: se pueden hacer con otras verduras. O pinchos de frutas.

- Bruschetas: cortás rodajas de pan, las horneás hasta que se doren. Les podés agregar, rúcula y jamón crudo picadito, mayonesa de paltas con garbanzos, salteado de champiñones o queso crema y salsa criolla.