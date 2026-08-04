Cómo leer el nuevo recibo de sueldo: qué significa cada ítem y qué se debe revisar

El nuevo modelo incorpora un formato más claro y visual sobre las cargas que afronta el empleador y las deducciones que afectan el ingreso final.

El nuevo recibo de sueldo busca brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y el costo total que afrontan los empleadores.

A partir de las liquidaciones que se cobraron desde el mes de julio 2026, el Gobierno Nacional comenzó a implementar un nuevo modelo de recibo de sueldo para los trabajadores registrados.

Como parte de los cambios introducidos por el Decreto 407/2026 y la Ley de Modernización Laboral 27.802 , desde el 1 de junio de 2026, las empresas están obligadas a entregar el nuevo recibo.

El recibo de sueldo adoptó un nuevo formato que busca brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y el costo laboral de cada puesto , sumando un gráfico que desglosa la estructura de los aportes y deducciones.

La implementación no fue inmediata. Algunas empresas tardaron en adaptar sus sistemas de liquidación para incorporar el nuevo documento. Pero tras dos meses de vigencia de la norma, el nuevo modelo se está extendiendo y conviene conocerlo para entender lo que informa.

Qué busca el nuevo recibo de sueldo

Brindar transparencia sobre el costo laboral real por cada trabajador.

sobre el costo laboral real por cada trabajador. Permitir mayor comprensión sobre los conceptos salariales y las deducciones.

sobre los conceptos salariales y las deducciones. Facilitar la trazabilidad de la información laboral.

de la información laboral. Hacer visibles los costos y aportes que antes solo conocía el empleador.

que antes solo conocía el empleador. Mejorar las herramientas para auditorías y controles.

Cómo está organizado el nuevo recibo

El formato actual del recibo se divide en cuatro secciones diferenciadas, a las que se suma un gráfico obligatorio que representa los datos de manera visual:

Datos identificatorios

Incluye:Razón social del empleador; CUIT; Domicilio fiscal; datos registrales; Nombre completo del trabajador; CUIL; Categoría laboral; Convenio colectivo aplicable; Fecha de ingreso; Antigüedad.

Esta sección asegura que la relación laboral quede claramente identificada y elimina confusiones sobre datos básicos.

Contribuciones patronales y costo laboral

Por primera vez el trabajador accede a información antes reservada al empleador. Aquí se detallan: Contribuciones a la seguridad social; Obra social; INSSJP (PAMI); ART (aseguradora de riesgos del trabajo); Aportes a cámaras empresariales y conceptos sindicales; Otros componentes del costo laboral; Cada ítem debe indicar:

Base de cálculo

Unidad de medida

Monto resultante

Si existen sumas globales para varios empleados, el empleador debe prorratear y asignar el monto correspondiente a cada recibo.

Total remuneración bruta y deducciones

En este bloque figuran todos los conceptos salariales: Sueldo básico; Horas extras; Comisiones; Presentismo; Bonificaciones; Viáticos; Conceptos no remunerativos; Adicionales convencionales; Luego se detallan todas las deducciones, que pueden incluir: Jubilación, Obra social, PAMI, Cuotas sindicales, Embargos, Impuesto a las ganancias, Otros descuentos autorizados.

Ventaja: La discriminación ordenada facilita la comprensión de cada componente del salario bruto y de los descuentos aplicados.

Remuneración neta

En esta sección se informa el monto final depositado en la cuenta bancaria del trabajador, tras aplicarse todas las deducciones.

Se agrega una explicación de la llamada “cuña fiscal y sindical”, con detalle de los conceptos descontados y el destino de esos recursos.

La novedad del gráfico de torta

El frente del nuevo recibo incluye un gráfico de torta obligatorio que muestra la composición total del costo laboral.

El gráfico agrupa los conceptos que paga el empleador por fuera del salario neto: aportes sindicales, Seguridad social; Obra social; PAMI; ART; Cámaras empresariales; Cada segmento indica el porcentaje sobre el costo total; Ejemplo de distribución (los porcentajes pueden variar según convenio y categoría):

74%: salario neto del trabajador.

22%: contribuciones a la seguridad social.

2%: ART.

1%: PAMI.

Dato clave: Un recibo sin gráfico, o con información agrupada de manera incorrecta, queda fuera de norma.

Ejemplo de liquidación

Costo total para la empresa: $9.410.008.

Salario bruto: $7.777.833.

Depósito neto tras deducciones: $6.792.164.

Diferencias entre aportes y contribuciones

Aportes: Se descuentan del salario bruto y financian prestaciones como jubilación, obra social, PAMI y cuota sindical.

Se descuentan del salario bruto y financian prestaciones como jubilación, obra social, y cuota sindical. Contribuciones: No descuentan del recibo del trabajador; las abona el empleador (seguridad social, PAMI, obra social, ART, seguro de vida, cuota sindical).

El nuevo recibo de sueldo busca brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y el costo total que afrontan los empleadores.

Ventajas y desafíos del nuevo sistema