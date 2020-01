"Cómo puede tener tantos privilegios el asesino de mi hijo"

Tras la denuncia en fiscalía y Jefatura, presentada por el abogado querellante de la familia, César Pérez, allanaron la celda de Neneo, en la U32 de Zapala, y secuestraron un celular con chip y sin batería. Ahora, Asuntos Internos avanza para establecer las responsabilidades del caso.

La querella sospecha de algún tipo de complicidad de los penitenciarios. “Esto deberá investigarlo la Policía y aclararlo”, indicó el letrado a LMN.

Intimidaciones

La familia del pequeño Luciano tomó conocimiento días atrás de que el Neneo se había abierto un perfil de Facebook estando preso en la U32.

“Las personas que recibieron la solicitud de amistad de este joven son todos posibles testigos de juicio que han quedado totalmente afectados y con temor”, indicó Pérez.

“Yo avisé a fiscalía y llamé a la U32, pero desde la cárcel no me dieron ningún tipo de respuesta”, contó Yereni.

“Cómo puede ser que tenga tantos privilegios en la cárcel el asesino de mi hijo. Duele que nosotros, en vez de estar en casa todos juntos apoyándonos, tengamos que andar por los medios reclamando que haya justicia y seguridad”, afirmó la mujer.

Yereni confió que hace meses que la angustia la desvela y casi no duerme por las noche. “Yo ya no estoy en Cutral Co, la casa me trae muchos recuerdos. Por ahora estoy en Neuquén, además tengo miedo de que allá nos pase algo. Duele la inseguridad que hay, ¿por qué no hacen algo ya?”, se preguntó la mamá de Luciano.

“Acá la gente no quiere denunciar porque tiene miedo, miedo de que la maten. Y lo que le pasó a nuestro hijo puede pasar en cualquier momento”, explicó Jonatan.

Van por las bandas

El Gobierno en conjunto con el Ministerio Público Fiscal anunciaron que van a desarticular las bandas en la comarca petrolera.

“Creo que se puede lograr, pero hay que tener coraje y fuerza, porque se pueden encontrar muchas cosas detrás de eso. Se dice que hay narcotráfico y conexiones con la política. Ojalá que la Justicia pueda actuar y no le tiemble la mano porque estos enfrentamientos entre bandas ya se cobraron varias vidas”, remató Pérez.

La indignación cortó la Ruta 22

El crimen de Luciano indignó a los vecinos de la comarca que se movilizaron y cortaron la Ruta 22. Hubo una reunión clave de los manifestantes con funcionarios locales y provinciales, donde les entregaron un petitorio con 27 puntos entre los que se solicitaba la intervención de Gendarmería Nacional.

El 10 de octubre arribó Gendarmería a la comarca petrolera y levantaron el corte.

