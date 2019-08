Como pueden, panaderos resisten el agobio del dólar

Nadie se animó a remarcar a las apuradas porque el horno no está para bollos. El último incremento de la harina fue hace apenas un mes y, ya entonces, la mayoría prefirió absorber la suba para que no caigan las ventas.

“Nosotros seguimos con el pan a $90 porque abrimos hace poco y no queremos aumentar, pero en el molino ya nos avisaron que la bolsa de 25 kilos de harina, que estaba a $525, se va a $700”, contó Alberto Alonso, de la panadería Milhojas, de Avenida Argentina.

Indicó que por ahora no trasladaron ese incremento. “Todavía no nos están entregando, así que vamos a esperar antes de aumentar”, sostuvo. Señaló que el consumo se retrajo “y no está como para subir de más y que la gente se vaya a otro lado”.

Luis, propietario de la tradicional panadería de Belgrano y Chrestía, comentó que a ellos tampoco les estaban entregando harina y, cansados de los aumentos frecuentes, decidieron buscar nuevos proveedores.

Pan--Harina-panaderia-(2).jpg

Relató que, en lo que va del año, resistió varios incrementos del molino para mantener el pan a $70. “Hace 20 días lo tuve que mover a $80 porque no daba más y ahora me vuelven a subir, es una locura”, se quejó.

Ayer, su proveedor le anticipó que la bolsa de 50 kilos de harina se fue de $980 a $1100 por el dólar, de modo que tendrá poco margen para sostener el nuevo valor que les comunicó hace menos de un mes a sus clientes.

Mónica, dueña de la panadería Sabores, dijo que hizo una compra de harina la semana pasada y le cobraron caro: $1100 la bolsa de 50 kilos. Agregó que no tenía información sobre los nuevos precios después de la corrida cambiaria. “No me dijeron nada desde el molino, pero por unos días sigo con el kilo a $100, como estaba hasta ahora, y después veré qué hago”, indicó.

En las fábricas de pastas y pizzerías locales también optaron por mantener los precios que tenían vigentes, hasta tener el aumento de la harina encima. La mayoría estimaba que los clientes sufrirán el impacto de la devaluación recién sobre fines de esta semana o principios de la otra, cuando hagan el recálculo de costos.

Además de la harina, otro insumo esencial que se disparó con el dólar fue el aceite. Ayer tuvo un incremento a nivel mayorista superior al 20% y en varias provincias se había cortado el abastecimiento. En Neuquén no hubo faltantes, aunque sí algunos hipermercados empezaron a remarcar los precios en góndola.

Pan--Harina-panaderia-(5).jpg

A hipotecados UVA las cuotas se les fueron a las nubes

Hay un millar de neuquinos prisioneros de los créditos hipotecarios UVA, que se actualizan por inflación.

En poco más de un año, las cuotas se duplicaron y hoy afrontan montos de hasta 20 mil pesos por mes. Un grupo empezó a organizarse y se sumó al reclamo nacional para que les congelen las deudas.

“No sabemos bien cuántos somos, pero nos llegó un listado que parecer ser oficial y ahí figuran mil hipotecados UVA en la provincia. Queremos tener más detalles para contactar a todos y que no haya remates”, contó Lorena Riffo, integrante del grupo que se formó en Neuquén.

Además informó: “Ya tenemos dos casos en el país, en Buenos Aires y Tucumán, de familias con más de tres meses de mora que no pueden pagar y les llegó el aviso del proceso de remate del banco”.

Recordó que, al lanzar los créditos UVA, “el Gobierno se comprometió a una inflación que venía en baja y ocurrió lo contrario, quedamos atados a la especulación de los bancos y los que pagaban 10 mil pesos en marzo del año pasado llegaron a 15 mil en diciembre y ahora se van a casi 20 mil en la primera quincena de octubre”.

Recordó que el presidente Mauricio Macri prometió un subsidio cuando la cuota subiera 10 puntos por encima del índice de salarios, “pero eso nunca se cumplió porque el banco tiene que evaluar el pedido y te dice que no tienen información”.

“Ayer se pidió con un comunicado nacional que congelen las cuotas porque los bancos ya ganaron y no vamos a permitir remates. Si llegan a eso, iremos a una acción directa para defender nuestras casas”, advirtió.

Recuadro-panaderos-página-3-precio.jpg

