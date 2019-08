Eso los deja en una situación complicada: si se apuran a remarcar, pueden perder clientes y romper el frágil equilibrio que los mantiene en pie; pero si no aumentan rápido, se arriesgan a vender a pérdida.

Ayer temprano, muchos pequeños comerciantes recibieron mensajes de Whatsapp de sus proveedores con la advertencia de que abrieran el paraguas porque las listas de precios tendrán aumentos importantes. Los que tienen sistema de compra por internet se encontraron con productos “en rojo”, sin stock ni valor de referencia. Eso encendió la alarma, porque cualquier incremento generalizado impactará en un sector que ya viene en crisis por la recesión, los alquileres altos y la falta de acceso al crédito.

“La palabra es incertidumbre, nadie sabe qué hacer”, explicó Daniel González, presidente de Acipan, la cámara empresaria local. Indicó que “con la variación que está teniendo el dólar y las tasas por las nubes, que en los bancos privados están en 110 por ciento para venta de valores, la mayoría de los comercios está sin lista de precios”.

“Los comerciantes neuquinos venimos muy golpeados por la recesión y por eso estamos a la espera alguna reacción política. Necesitamos tranquilidad en los mercados, porque hasta las petroleras bajaron en Nueva York”, señaló.

Ayer, los comercios de grandes superficies mantenían sus planes de pago con cuotas fijas y sin interés, aunque se preparaban para remarcar la mercadería. En los supermercados informaron que estaban a la espera de directivas de sus casas matrices, mientras que en las cadenas de electrodomésticos ya habían empezado a actualizar los precios de algunos productos.

Farmacias cortaron las cuotas y otros frenaron las ventas

El desconcierto por el salto del dólar tras las elecciones se sintió con más fuerza en los comercios con insumos importados que tienen reposición constante, como las farmacias y los locales de accesorios para celulares y computación. Por eso, fueron los primeros en tomar medidas para resguardarse ante una corrida cambiaria.

Los propietarios de farmacias que integran la cámara neuquina se pusieron de acuerdo ayer para vender todo de contado o en una sola cuota como máximo. Llegaron a esa decisión luego de constatar que buena parte de las droguerías retiró insumos de las listas, con la excusa de que estaban sin stock. No quisieron aumentar porque no hay un porcentaje de referencia y optaron por suspender los planes de pago a seis y doce meses para no quedar entrampados en una financiación a pérdida.

En los comercios de accesorios para computadoras y celulares, en tanto, hubo remarcación de precios antes del mediodía. Como se trata de productos con mucha salida, los proveedores anticiparon a primera hora del lunes que vendrán aumentos por encima de un 15 por ciento para esta misma semana. Algunos vendedores no tocaron sus precios, pero guardaron los artículos de mayor valor en el depósito y recién los sacarán cuando el panorama esté más claro.

