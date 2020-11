Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: todas las opciones

Whatsapp es la plataforma de mensajería más popular del mundo y la más utilizada durante la pandemia. En la actualidad es normal que cada usuario tenga más de un grupo y en, ciertas ocasiones, no sepa si un contacto lo tiene bloqueado o no. Te mostramos todas opciones para poder descubrir si un contacto te tiene bloqueado.

La inmediatez en la comunicación que demandan estos tiempos provocan situaciones un tanto desesperadas para algunos usuarios como, por ejemplo, que un usuario envíe un mensaje a otro contacto y este no conteste en un determinado tiempo. Ahí es cuando surge la duda en muchos: ¿me habrá bloqueado?.

Para empezar a descartar opciones hay que ver las cuestiones más básicas y ver los detalles que denotan un bloqueo

Los primeros indicios que dan lugar a una sospecha de bloqueo en WhatsApp son los siguientes:

Dejó de contestar . Si el contacto con el que normalmente hablabas dejó de contestar de un día para otro puede ser que te haya bloqueado. O que, simplemente, por alguna razón ignore tus mensajes.

. Si el contacto con el que normalmente hablabas dejó de contestar de un día para otro puede ser que te haya bloqueado. O que, simplemente, por alguna razón ignore tus mensajes. No se ve la doble tilde de mensaje entregado. Todos tus mensajes con el contacto en cuestión permanezcan con el 'tick' o marca único. Es decir, no aparece el doble 'tick' bajo cada mensaje, tampoco se colorean en azul.

Estos dos indicios anteriores ya pueden indicar que puede ser un bloqueo o no porque, tal vez , el otro contacto puede tener su smartphone en otro lugar, no tenga batería o se le haya roto. En estos casos, si el mensaje es importante lo más apropiado llamar al otro contacto.

Por otro lado, si se tiene la certeza de que el otro contacto no tiene problemas con el dispositivo y sigue sin contestar los mensajes es posible que te tenga bloqueado. Vamos a ver todas las opciones disponibles más allá de las clásicas.

Verificar si desapareció la foto de perfil, tanto en los chats como en la información de contacto.

Comprobar si ya no aparece la última hora de conexión.

Si no recibes nuevos estados es un alerta de que te hayan bloqueado.

Intentar agregar el contacto a un grupo: si está acción no se puede realizar hay una gran probabilidad de que estés bloqueado.

Si llamas y no te contesta es otra de las pruebas que demuestra bloqueo.

Cuando se bloquea un contacto en WhatsApp este deja de recibir la información privada de quien lo bloqueo. Los mensajes conforman la parte primordial (no aparece el doble 'tick' de entregado), pero también hay otra información privada que no se comparte. Como la foto de perfil.

Si al iniciar un chat con el contacto que supuestamente te tiene bloqueado ya no aparece su imagen es signo que delata que existe bloqueo, al menos si esa persona siempre utilizaba una foto de perfil.

Comprobar última hora de conexión

Otro signo de bloqueo en WhatsApp es que no figure mas la últimahora de conexión. Al ingresar al chat con el contacto ya no aparece este dato cuando antes sí salía, seguramente pasó algo raro. Es posible que no permita ver la última hora de conexión, pero suele ser raro que active esa posibilidad de un día para otro.

¿Puedes ver sus estados de WhatsApp?

Los estados se incluyen en la información privada de los usuarios que WhatsApp impide ver cuando se establece un bloqueo. Así que, para saber si alguien te bloqueo simplemente hay que fijarse sus estados. Si acostumbraba a poner novedades, gif, imagenes o videos y ahora no aparecen es un claro ejemplo de bloqueo.

Dado que los estados de WhatsApp no es una función que se utilice mucho resultan muy poco determinantes para establecer si existe o no bloqueo.

Intentar agregar un contacto a un grupo

Esta es una prueba casi concluyente que te permitirá descubrir si ese contacto te bloqueo en WhatsApp: abre un nuevo grupo e intenta agregarlo. Si puedes hacerlo es evidente que no te bloqueó. En caso contrario existen muchas posibilidades de que haya bloqueo; aunque, simplemente, tu contacto puede haber restringido las invitaciones a los grupos.

Este procedimiento permite estrechar el cerco a la conclusión del bloqueo, pero posee un claro inconveniente: en el caso de que no estés en su lista negra el contacto verá la invitación al grupo. Así que asegúrate de tener una excusa antes de enviar la invitación.

Hazle una llamada de voz por WhatsApp

Una forma de averiguar con 100% de certeza si te bloquearon es intentar hacer una llamada. Basta con abrir el chat con el contacto y llamarlo: si se establece la comunicación es que no te ha bloqueado. En caso contrario lo más probable es que no tengas permitido contactar con esa persona utilizando WhatsApp. Sin embargo, también puede haberse quedado sin batería, no tener datos o tener el dispositivo en otro lugar.