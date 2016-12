Compras puerta a puerta: quejas por trabas en el Correo

Katia Giacinti

Las compras al exterior por internet aumentaron en forma considerable en la ciudad y en la sede de la Aduana, ubicada en el Correo Argentino, se hacen visibles las quejas de los clientes que no entienden cómo funciona el nuevo régimen puerta a puerta.

Luego de que se implementara la resolución para las compras internacionales en septiembre de este año, los neuquinos comenzaron a animarse a realizar operaciones por montos pequeños. Sin embargo, las colas en Aduana son siempre largas y las personas expresaron su desacuerdo por la lentitud y la falta de información para retirar sus paquetes.

Reclamos

Entre los principales reclamos se encuentra la supuesta ausencia de comunicación entre el correo oficial y la AFIP porque en el telegrama que se envía, una vez que la encomienda se encuentra lista para entregar, no se explica cómo realizar el pago electrónico del VEP o la declaración jurada.

Además, los compradores exigen un listado de los papeles que hay que presentar en ventanilla para no atrasar el trámite.

Alberto estuvo esperando en la cola unos 40 minutos y dijo que, si bien su pedido no había superado los 200 dólares ni los 2 kilos, no llegó a su domicilio y afirmó que los pasos a seguir son muy engorrosos. “Recibí el telegrama que decía que iba a ser entregado en la puerta de mi casa, pero nunca llegó. Seguí los pasos que aparecían en el papel pero no pasó más nada, así que me vine hasta la sucursal y acá me dijeron que tenía que traer una declaración jurada y pagar $100 por los gastos de servicio del correo. Pero si no venía, jamás me enteraba”, cuestionó.

Pablo, un joven que hizo una compra hace tres meses, contó que superó el monto permitido de 200 dólares y que le costó mucho generar el VEP en la página de la AFIP. Y aseguró que cuando llegó le dijeron que necesitaba tener la declaración jurada impresa, pero que “en ningún lado decía qué papeles debía presentar, sólo algunos pasos a seguir para pagar impuestos”.

“Sería genial que nos dijeran cómo hacer las cosas y qué tenemos que traer porque sino llegamos al correo, esperamos fácil una hora en la cola y cuando te atienden te dicen que te falta algo y tenés que volver más tarde y hacer todo otra vez. Aparte, en la página del Correo no explican nada”, dijo Pablo.

Claudia, que también esperaba ser atendida, se quejó de que en su telegrama no se especificaba que la copia impresa de la declaración era un requisito y que “el servicio puerta a puerta es una farsa”. La mujer hizo una compra de tres dólares pero de todas formas tuvo que acercarse al Correo.

Deficiencias

Organismos, al borde del colapso

Ante la gran cantidad de reclamos, una fuente de la Dirección General de Aduanas explicó que “las compras que no superan los 200 dólares ni los 2 kilos deberían entregarse puerta a puerta”, pero que el servicio “está totalmente colapsado”. El organismo añadió que con la nueva resolución las compras internacionales aumentaron y que tanto el Correo como Aduana están haciendo todo lo posible para brindar un buen servicio.

Agregó que el organismo sólo interviene cuando la venta supera los 200 dólares, cuando se trata de productos de electrónica o cuando el paquete es sospechoso. En el medio, la gente padece las deficiencias.

EN TRES PASOS

Algunos atajos para que no ganen los nervios

1) Cuando llega el producto adquirido, es importante consultar en la web de la AFIP los trámites específicos a realizar. Mientras se espera el envío de la mercadería del exterior, también es aconsejable informarse en las oficinas de la Aduana.

2) Para ganar tiempo hay que obtener el VEP de pago electrónico, la declaración jurada y el telegrama que notifica la llegada de la compra que distribuye el Correo Argentino.

3) Finalmente, es necesario presentar el comprobante de pago de los $100 por los servicios de Correo Argentino (puede abonarlo en la sucursal pero el trámite se atrasará). Con toda esa documentación, sólo falta armarse de paciencia y hacer una larga y tediosa fila en la oficina de la Aduana Argentina que funciona en el Correo Argentino.